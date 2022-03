La dieta delle fragole è un regime alimentare con cui perdere peso velocemente, senza tuttavia non rinunciare al gusto, ecco come funziona.

Un’alimentazione corretta è la solida base di partenza per godere di buona salute e mantenere il nostro peso ideale. Spesso però si tende a mangiare in modo irregolare e con alimenti non propriamente sani. Se a questo aggiungiamo un lavoro sedentario e la totale mancanza di attività fisica, il risultato sono quei fastidiosi chili di troppo. Quando poi arriva la bella stagione, i vestiti si fanno più leggeri e c’è il desiderio di scoprirsi un po’ di più, ecco che gli antiestetici rotolini di grasso diventano spesso fonte di disagio. Immancabilmente si cerca di fare ricorso alla dieta dell’ultimo minuto, dello yogurt, delle uova sode, giapponese ecc. per rimediare e ritrovare una silhouette a prova di costume.

Tra diete della fame e ore in palestra, per avere risultati duraturi è importante scegliere il regime giusto, evitando di ridurre troppo l’apporto calorico in quanto non solo questo porta al blocco metabolico, ma rende anche insoddisfatti dal punto di vista del gusto e dell’energia. Il cibo è vita ed è quindi imprescindibile lasciare spazio anche al gusto e al nutrimento, non solo alla forma fisica. La dieta delle fragole è la svolta in questo senso: è si un regime dietetico, ma il gusto domina questo piano basato su questo frutto tra i più amati, ricco di vitamine e sali minerali.

Dieta delle fragole, il menù settimanale per perdere -4 kg in un mese: come funziona?

La dieta delle fragole si può definire una dieta lampo che può portare ad una perdita di peso anche fino a 4 chilogrammi in una sola settimana. È un tipo di alimentazione che può essere giusto provata nel mese di aprile dove le fragole si trovano con facilità e sono particolarmente gustose. Come tutte le diete, anche in questo caso il regime calorico sarà decisamente basso e suddiviso nei tre pasti principali con l’aggiunta di due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio. Le fragole saranno l’alimento principe presente in tutti i pasti dalla colazione per finire alla cena. A favore di questo tipo di dieta c’è da dire che rispetto ad altre tipologie simili, in questo caso si può godere dei molteplici benefici che la fragola sa offrire.

Per dire addio ai kg di troppo, senza rinunciare al gusto imperdibile la dieta delle fragole, regime dietetico efficace, vario e basato su piatti gustosi con cui stimolare il metabolismo. Ecco com’è articolata una settimana tipo con cui perdere fino a 4 kg.

Lunedì: colazione, frullato di fragole con 150 ml di latte vegetale + 100 g fragole + mezza banana + 5 mandorle/ spuntino, 4 fragole o un frutto a scelta/ pranzo, 50 g pasta integrale + 80 g tonno + insalata/ merenda, fragole + yogurt + miele/ cena, 150 pollo magro + verdure bollite + 50 g fette

Martedì: colazione, 1 yogurt greco + 100 gr di fragole + 5 gr di pistacchi/ spuntino, tre biscotti/ pranzo, 60 g di quinoa + verdure miste + 100 gr di fragole, merenda: 100 gr di ricotta magra + 100 gr di fragole + cucchiaino di miele, cena, frittata di spinaci creata con 2 uova + 100 g insalata + 4 gallette di riso

Mercoledì: colazione, frullato di fragole con 150 ml di latte vegetale + 100 g fragole + mezza banana + 5 mandorle/ spuntino, 1 frutto, pranzo, 100 gr di bresaola + 30 g parmigiano + rucola, merenda, 1 yogurt magro/ cena, 50 gr di riso con 5 fragole.

Giovedì: colazione, 1 yogurt greco + 100 gr di fragole + 5 gr di pistacchi/ spuntino, tre biscotti/ pranzo, 50 gr di ceci + insalata + 50 g di pane/ merenda, fragole + 2 cubetti cioccolato/ cena, 100 gr pesce magro + zucchine + 4 gallette

Venerdì: colazione, frullato di fragole con 150 ml di latte vegetale + 100 g fragole + mezza banana + 5 mandorle/ spuntino, 1 yogurt magro/ pranzo, 60 gr di pasta integrale + passato pomodoro/ merenda 150 gr di fragole + 1 cucchiaino di miele/ cena, 120 gr di petto di pollo + insalata.

Sabato: colazione, 1 yogurt greco + 100 gr di fragole + 5 gr di pistacchi/ spuntino, tre biscotti/ pranzo, 50 gr di riso integrale + 150 gr di radicchio/ merenda, 200 gr di latte scremato + 150 gr di fragole + 5 gr di pistacchi tritati/ cena, 150 gr di pesce arrostito + 100 g melanzane.

Domenica: colazione, frullato di fragole con 150 ml di latte vegetale + 100 g fragole + mezza banana + 5 mandorle/ spuntino, 1 yogurt magro/ pranzo, 50 gr di pasta integrale + formaggio magro + 30 gr pisellini/ merenda: 2 palline di gelato alla crema + 150 gr di fragole/ cena, 50 gr di formaggio magro + insalata mista + 30 gr di pane integrale.