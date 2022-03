Dieta delle mandorle: come funziona e i benefici

La Dieta delle Mandorle è l’ideale per fare del bene al proprio organismo, si basa sull’assunzione quotidiana e moderata di frutta secca, con tanti benefici.

Per poter dimagrire e perdere peso, è importante seguire una dieta che sia equilibrata e ben bilanciata per ottenere importanti risultati. Gli esperti consigliano di mangiare molta frutta e le mandorle sono perfette da consumare in quanto hanno vari benefici.

Un semplice cambio di snack può dare una mano a cominciare e può aiutare a fare la differenza.

Un recente studio, promosso dall'Almond Board of California, ha dimostrato che uno spuntino mattutino a base di mandorle (rispetto a un'opzione comune, ad alto contenuto di carboidrati) aiuta a mantenere più stabili i livelli di glicemia nel sangue e riduce il numero di calorie consumate nel corso della giornata. I risultati indicano dunque la possibilità di ottenere una riduzione calorica prolungata, con conseguente perdita di peso.

Le mandorle fanno già parte di numerosi tipi di regime alimentare, nei quali se ne consiglia solitamente l’assunzione di 30 grammi al giorno in media. Solitamente a metà pomeriggio come merenda. Questo cibo naturale in particolare ha proprietà antiossidanti, fibre e grassi buoni e fa bene in ottica previsione per quanto riguarda le malattie cardiovascolari.

Poi fanno bene anche a denti ed ossa. Senza contare che possiedono pure un potere saziante e quindi ci portano a non mangiare in eccesso dopo averle ingerite. Sono anche una grande fonte di energia.

I 30 grammi consigliati da mangiare ogni giorno contengono una media di 160 kcal. Decisamente di meno rispetto a merendine, snack ed altri esempi di cibo spazzatura. Le possiamo gustare assieme ad uno yogurt, anche di mattina, o con del latte.

Dieta delle mandorle: Il menu tipo della settimana

- Lunedì Colazione: un kiwi ed un bicchiere di latte scremato con 30 g. di muesli.

Spuntino: uno yogurt od un frutto fresco di stagione.

Pranzo petto di pollo alla griglia con insalata di carote e ananas + 5 mandorle.

Merenda: 20 grammi di mandorle.

Cena zuppa di verdure con una fettina di pane.

- Martedì Colazione: succo di frutta, caffè o thè, due fette di prosciutto cotto e una fetta biscottata + qualche pinolo.

Spuntino: uno yogurt od un frutto fresco di stagione.

Pranzo insalata di tacchino con kiwi, 5 mandorle.

Merenda: 20 grammi di mandorle.

Cena minestra di riso, merluzzo lesso.

- Mercoledì Colazione 1 kiwi, 1 bicchiere di latte scremato con 30 g di cereali di muesli.

Spuntino: uno yogurt od un frutto fresco di stagione.

Pranzo spinaci con pinoli, carne di vitella lessa, 5 arachidi.

Merenda: 20 grammi di mandorle.

Cena frittata di verdure, insalata di verdure

- Giovedì Colazione un succo di frutta, caffè o thè, 2 fette di prosciutto crudo senza grasso, una fetta biscottata integrale.

Spuntino: uno yogurt od un frutto fresco di stagione.

Pranzo coscio di pollo al vino, piselli con prosciutto e 5 mandorle.

Merenda: 20 grammi di mandorle.

Cena broccolo lesso e condito con un cucchiaino di olio di oliva e limone, qualche fetta di salmone.

Cosa mangiare nel fine settimana

- Venerdì Colazione 2 mandarini, un bicchiere di latte scremato, 30 g di muesli e qualche pistacchio.

Spuntino: uno yogurt od un frutto fresco di stagione.

Pranzo insalata provenzale, sgombro, 5 noci.

Merenda: 20 grammi di mandorle.

Cena petto di tacchino alla griglia, un po’ di pistacchi.

- Sabato Colazione un succo di frutta, caffè o thè, 2 fette di prosciutto cotto, una fetta integrale.

Spuntino: uno yogurt od un frutto fresco di stagione.

Pranzo 2 uova sode con porri, 5 mandorle.

Merenda: 20 grammi di mandorle.

Cena merluzzo con mele, insalata di verdura.

- Domenica Colazione 2 mandarini, un bicchiere di latte scremato, muesli e qualche noce.

Spuntino: uno yogurt od un frutto fresco di stagione.

Pranzo sogliola alla griglia, fagioli verdi con 5 mandorle tagliate.

Merenda: 20 grammi di mandorle.

Cena: consommé dì verdure, un letto di pollo alla griglia.