Dieta delle zucchine: dimagrante e disintossicante

Quella delle zucchine può definirsi una dieta dimagrante detox. In effetti la dieta delle zucchine raccoglie molti estimatori in rete. Ma funziona davvero? Partiamo col dire che le zucchine che appartengono alla famiglia delle cucurbitacee, sono un ortaggio estivo di facile reperibilità ma vengono coltivate anche in serra, per cui sono reperibili anche in altri periodi dell'anno. Ne esistono molte varietà nel nostro paese. Da un punto di vista nutrizionale rappresentano un alimento molto indicato nelle diete dimagranti perchè sono ipocaloriche (solo 11 calorie per 100 grammi) e sono ricche di acqua e non hanno grassi. Non va sottovalutato che le zucchine sono anche un alimento diuretico che quindi ci aiuta contro la ritenzione idrica e la cellulite. Buono anche l'apporto di vitamina A e C, e minerali quali potassio ferro sodio manganese acido folico e fosforo. Inoltre le zucchine sono utili non soltanto a chi voglia perdere peso ma anche alle persone diabetiche perché un basso indice glicemico. Essendo un alimento ricco di fibre è indicato anche per chi soffre di stipsi.

Dieta delle zucchine: esempio di menù

A colazione tè o caffè a scelta entrambi senza zucchero, due biscotti integrale e un frutto di stagione. Come spuntino un frutto. A pranzo 200 grammi di zucchine al vapore oppure se preferite lessate accompagnate da un piatto di pasta integrale con pomodoro fresco (60-70 grammi). Nel pomeriggio una tisana drenante e diuretica. A cena 200 grammi di zucchine cotte al vapore oppure lesse condite con un cucchiaio di olio extra vergine di oliva. Insomma a pranzo assieme alle zucchine introduciamo una quota di carboidrati, la sera invece le proteine, gli zuccheri sono quelli naturali della frutta e i grassi davvero pochi derivano dall'olio di oliva. Per le zucchine si prevede una cottura molto leggera.

Dieta delle zucchine: vantaggi

Con una dieta di questo tipo gli effetti sono soprattutto disintossicanti e dimagranti. Trattandosi di una dieta ipocalorica e che ha come fulcro solo un alimento gli esperti consigliano di seguirla per non più di due settimane. Per evitare che la dieta ci venga a noia possiamo seguire qualche piccolo accorgimento utile: ad esempio possiamo aggiungere alle zucchine carboidrati e proteine per preparare dei piatti gustosi accompagnando questo ortaggio con della pasta o del riso integrale oppure del pesce con gamberetti e tonno utilizzando erbe aromatiche e spezie come condimento.