Dieta disintossicante: i 10 cibi detox per purificarsi dopo le feste

Manca meno di un giorno all’Epifania che tutte le feste si porta via e la parola d’ordine è DETOX dopo le abbuffate delle feste di Natale

Le abbuffate sono come le ciliegie: "Una tira l'altra. È proprio così: più si mangia e più si ha fame. E rientrare nei ranghi dopo gli eccessi dei festeggiamenti di fine anno è difficile. Ci agevola la volontà di liberarsi da uno stato di malessere. Se non stessimo male" per gli stravizi "continueremmo a mangiare, proprio perché la fame è sostenuta soprattutto dall'eccesso di carboidrati che abbiamo ingerito. Quindi bisogna fare uno sforzo in più per rientrare nei ranghi" e riprogrammare l'organismo con l'aiuto di cibi amici. Ecco i dieci alimenti per 'disintossicarsi' dal pieno festivo di carboidrati

Una dieta disintossicante è efficace per purificare l’organismo in modo naturale. Ecco i 10 alimenti per disintossicarsi dopo le feste

Il nostro corpo accumula naturalmente le tossine e, col tempo, l'organismo può ritrovarsi stanco e affaticato, specialmente dopo giorni di abbuffate come spesso capita durante le feste. Ecco perché è importante seguire a intervalli regolari una dieta disintossicante.

Quando il nostro corpo è intossicato, infatti, la carnagione tende ad apparire spenta, i capelli diventano fragili, le unghie si sfaldano e l'organismo è meno resistente alle infezioni e ai virus.

Dieta per depurare l'organismo: 10 cibi detox da mangiare dopo le feste

Seguire una dieta disintossicante e mangiare cibi per purificarsi è molto importante, quindi, per far lavorare il nostro organismo al massimo delle sue possibilità. E allora andiamo subito a scoprire 10 alimenti disintossicanti per ripulire il corpo dalle tossine.

10. Cereali integrali

I cereali integrali contengono fibre, sono antiossidanti e regolarizzano l’attività intestinale. Via libera, quindi, a pasta, riso e pane integrali, ma anche in generale a tutti quegli alimenti che li contengono.

9. Purificarsi con le verdure (specie se a foglia verde)

Le verdure sono preziose alleate per depurare l’organismo. In particolare è bene prediligere quelle a foglia verde come insalata, sedano, spinaci, cicoria e bietole.

8. Alimenti detox per eccellenza: il limone

I limoni sono molto efficaci per ripulire il corpo, sono ricchi di vitamina C e favoriscono l'equilibrio acido-alcalino (ovvero aiutano l’organismo a bilanciare l'acidità degli alimenti assunti espellendo le tossine).

7. Barbabietole rosse

Questo alimento è ricco di vitamine B3, B6 e C, antiossidanti e contiene preziosi minerali quali magnesio, zinco e ferro. Assumere le barbietole rosse in una dieta disintossicante, aiuta il fegato e la cistifellea ad espellere le tossine.

6. Antibatterico naturale: l'Aglio

L’aglio è un anti-virale e un antiobiotico naturale che favorisce l’espulsione delle tossine. Inoltre, abbassa il colesterolo e aiuta a regolare la pressione del sangue.

5. Acqua

Può sembrare scontato, ma l’acqua è fondamentale per depurare l’organismo. Bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno aiuta a purificare e drenare i liquidi in eccesso, mantenendo al tempo stesso l'idratazione necessaria a garantire il buon funzionamento delle funzioni cerebrali e della salute del corpo e dei tessuti.

4. Ananas

L’ananas è un frutto tropicale ricco di vitamina B e C e di sali minerali (quali ad esempio il magnesio e il rame). Assunta regolarmente, purifica l'roganismo perché è un diuretico naturale che facilita anche la digestione.

3. Arance

Questi agrumi apportano vitamina C all’organismo e contengono i bioflavanoidi, importanti per la circolazione sanguigna e gli squilibri cellulari.

2. Carciofi

I carciofi sono un diuretico naturale che facilita lo smaltimento delle tossine. Inoltre, questi ortaggi possono essere definiti come una sorta di vero e proprio tonico per il corpo umano, nonché preziosi alleati per purificare al tempo stesso l'intestino.

1. Mele

Questi frutti contengono la pectina che ha funzione disintossicante, soprattutto a livello intestinale. Le mele, inoltre, apportano all'organismo fibre, vitamine E, C e acido folico che favorisce lo sviluppo e la riparazione cellulare.

Ovviamente i dieci alimenti detox da soli non fanno miracoli, ricordatevi di seguire dopo una dieta disintossicante una dieta equlibrata e bilanciata e di rivolgervi al vostro medico di famiglia o nutrizionista che saprà meglio consigliarvi.