Dieta sostenibile: cos'è e perché seguirla per la salute

Partiamo da una considerazione di fatto: le risorse del nostro pianeta non sono inesauribili. Prima o poi avranno termine. La dieta sostenibile più che un regime alimentare vero e proprio ci chiama in causa in prima persona suggerendoci un regime alimentare che preservi anche la salute del pianeta. La dieta sostenibile riguarda quindi l'impatto che l'alimentazione ha sull'ambiente. E' nota anche come “Planetary health diet", ovvero "dieta per la salute planetaria".

Dietro gli alimenti che portiamo in tavola, in particolare la carne ma non solo, vi è una complessa organizzazione: l'attività agricola utilizza l'acqua per l'irrigazione oltre che pesticidi e fertilizzanti che rappresentano un fattore di inquinamento del suolo e degli oceani. Ma gli alimenti non hanno solo un costo per la loro produzione, bisogna anche tener conto dei costi di trasporto e dello smaltimento degli stessi come rifiuto dopo il consumo. Insomma per farla breve molte risorse naturali vengono impiegate e non tutti gli alimenti sono uguali se teniamo conto dell'impatto ambientale. Ad esempio un chilo di carne rossa non ha le stesse conseguenze sull'ambiente riguardo alla produzione di un chilo di carne bianca o di soia e di altri legumi o di uova. In particolare il processo di produzione degli alimenti rappresenta uno dei principali fattori che influiscono sul cambiamento climatico, ben il 31% riguardo il totale delle emissioni di gas serra, ben oltre quelle prodotte dagli impianti di riscaldamento (23,6%) e i trasporti (18,5%). Insomma per soddisfare le esigenze alimentari di una popolazione mondiale che si prevede in crescita bisogna puntare sulla produzione di cibi che inquinano di meno e quindi ridurre la produzione di certi alimenti, ad esempio di carne rossa e prodotti di derivazione animale quali latticini e uova a benefici degli alimenti vegetali.

I dietologi e i nutrizionisti negli ultimi anni sottolineano l'importanza nel seguire una dieta sana ed equilibrata che oltre a far bene alla nostra salute fa bene anche a quella del pianeta. In questo senso noi italiani siamo fortunati e avvantaggiati perché la dieta mediterranea può già considerarsi una dieta sostenibile. Di seguito alcuni consigli quando andiamo a fare la spesa per scegliere alimenti che quindi possiamo definire eco-compatibili.

Alimenti per una dieta sostenibile

Privilegiamo le fonti proteiche vegetali ad esempio i legumi. La carne andrebbe quindi drasticamente ridotta, in particolare quella rossa.

Consumiamo frutta e verdura e pesce di stagione perché nei prodotti di stagione, spiegano gli esperti, vi è una maggiore disponibilità di nutrienti rispetto ai prodotti non stagionali. Inoltre, aspetto non da poco, hanno un impatto ambientale minore. Riguardo al pesce, alimento salutare, scegliamo quelli meno comuni ad esempio palamita e sugarello, per ridurre lo sfruttamento intensivo delle specie più richieste.

Cerchiamo di mangiare meno. Secondo statistiche recenti, in Occidente abbiamo livello di assunzione alimentare quotidiana che risulta praticamente il doppio rispetto agli Stati africani (1,6 kg di cibo al giorno a persona contro meno di 800 grammi). In Italia in particolare si va oltre i 2 kg di cibo consumato quotidianamente. Insomma cifre che indicano spesso uno spreco della risorsa cibo che invece andrebbe razionalizzata.

Privilegiamo gli alimenti col minor imballaggio. Gli imballaggi alimentari infatti vanno a inquinare gli oceani e i pesci che poi finiscono sulle nostre tavole ne risulteranno inevitabilmente contaminati perché ambiente e alimentazione si tengono reciprocamente.