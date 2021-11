Dimagrire senza dieta: come fare

Dimagrire senza seguire alcuna dieta particolare è possibile. I consigli degli esperti in questo senso sono tanto semplici quanto trascurati. In questo articolo vi indichiamo come fare.

Perdere peso senza dieta

Ad esempio uno degli errori commessi più di frequenti è quello di mangiare di fretta. In questo modo non facciamo di certo un favore al nostro stomaco e all'intestino perché la digestione comincia dalla bocca e quindi dobbiamo masticare molto bene i cibi anche per poterli assaporare. In questo modo assimiliamo al massimo i nutrienti contenuti negli alimenti e quindi siamo al riparo dagli attacchi di fame che potrebbero indurci a tenere poco salutari spuntini a base di cibi calorici e grassi nemici assoluti della linea e della buona forma. In questo senso la frutta e le verdure crude, alimenti ricchi di fibre ci aiutano molto. In particolare non dobbiamo mai rinunciare a questi alimenti perché ci apportano il giusto carico di vitamine e sali minerali di cui il nostro organismo ha bisogno. Le verdure grigliate o cotte al vapore possono anche accompagnare i primi piatti per insaporirli.

Per condire gli esperti consigliano di utilizzare poco sale oppure meglio ancora utilizzare al suo posto le erbe aromatiche e le spezie.

Niente fretta a tavola. Come recita il noto proverbio a tavola non si invecchia. I tempi frenetici che caratterizzano la routine quotidiana, ci portano spesso a consumare i pasti frettolosamente. Ma non dimentichiamo che mangiare non è soltanto un bisogno primario ma anche un rito sociale che condividiamo con i parenti, gli amici o i colleghi di lavoro, per cui è impossibile non considerare anche la componente sociale e conviviale. Ma anche se siamo da soli evitiamo di consumare i pasti davanti alla tv o al computer. A causa di queste distrazioni facciamo poco caso a quello che mangiamo e quindi siamo portati a mangiare più del necessario.

Un altro piccolo segreto in effetti per dimagrire, pur senza seguire alcun regime dietetico particolare, è di alzarsi da tavola prima di sentirsi completamente sazi.

Non saltiamo mai la prima colazione nell'erronea convinzione che così facendo possiamo dimagrire. Gli esperti ci mettono in guardia perché così facendo otteniamo proprio il contrario perché il metabolismo rallenta.

Gli esperti consigliano di mangiare dell'insalata condita con un filo di olio di oliva o della frutta oppure dello yogurt con latte e cereali o delle fette biscottate e della frutta secca, prima dei pasti principali, in questo modo possiamo consumare porzioni più piccole e quindi controllarne la quantità. In particolare bisognerebbe spezzare la fame con uno spuntino se trascorrono più di 4 ore tra un pasto e l'altro e quindi possiamo dare via libera a una spuntino a metà mattina e uno a metà pomeriggio che per interrompere il digiuno tra pranzo e cena.

I regimi alimentari rigidi spesso generano frustrazione perché difficili da seguire e inevitabilmente arriviamo al punto in cui sentiamo la necessità di sgarrare, concedendoci uno sfizio per poi sentirci in colpa subito dopo. In realtà se già seguiamo una dieta equilibrata, di tanto intanto, una o due volte alla settimana possiamo concederci quel dolcetto o quella fetta di torta che ci piace tanto senza cadere preda dei sensi colpa. Basta non farla diventare un'abitudine quotidiana.

Infine una sana attività sportiva, da scegliere a seconda delle proprie preferenze e del tempo a disposizione ci sarà utile per consolidare i risultati ottenuti. Se non abbiamo tempo di andare in palestra o di prendere la bici o altro, ci bastano anche solo 30 minuti di passeggiata al giorno per mantenere attivo il metabolismo.