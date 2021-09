Dimagrire sulla pancia: un avocado al giorno aiuta e ridurre il grasso

L’avocado è un frutto esotico che offre numerosi benefici. Nonostante l’elevato quantitativo di grassi che contiene, l’avocado vanta interessanti proprietà dimagranti che lo rendono un valido aiuto nelle diete per perdere peso. Scopriamo come e perchè l’avocado fa dimagrire.

È un frutto molto energetico, con le sue 160 kcal circa per etto, è ricco di vitamine (A, gruppo B, C, D, E, K) e antiossidanti, tra cui spiccano la luteina ed il beta-carotene, oltre che di importanti minerali, tra cui troviamo il potassio in primis, il ferro, il fosforo, lo zinco, il manganese.

Perché inserire l’avocado in una dieta?

I ricercatori hanno condotto test su un campione di 105 adulti affetti da sovrappeso e obesità, monitorando i loro pasti per 12 settimane. Quello che è emerso è che le donne che hanno consumato avocado come parte del loro pasto quotidiano hanno avuto una riduzione del grasso addominale viscerale più profondo. Un avocado al giorno aiuta la dieta per dimagrire e potrebbe contribuire a ridistribuire il grasso della pancia nelle donne. Lo rivela un nuovo studio dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e collaboratori.

I risultati mostrano che le donne che hanno consumato un avocado al giorno hanno avuto una riduzione del grasso addominale viscerale e hanno sperimentato una riduzione del rapporto tra grasso viscerale e grasso sottocutaneo, indicando una ridistribuzione del grasso lontano dagli organi. La distribuzione del grasso nei maschi non è cambiata e né i maschi né le femmine hanno avuto miglioramenti nella tolleranza al glucosio.

Un avocado al giorno per dimagrire e ridurre il grasso sulla pancia

Avocado per dimagrire: come e perché l’avocado aiuta a dimagrire Anche se può sembrare strano, l’avocado aiuta a dimagrire. Questo frutto però, possiede una buona percentuale di grassi: perché, allora, è indicato anche per chi è a dieta? A conferire all’avocado proprietà dimagranti, sono soprattutto i grassi monoinsaturi, specialmente acido oleico e acido alfa linolenico, meglio noto come Omega-3: questi sono i grassi benefici, capaci di far stimolare la produzione del colesterolo buono (HDL) e di far diminuire i livelli di quello cattivo (LDL) e dei trigliceridi nel sangue, responsabili di patologie legate alla circolazione e al cuore, nonché dell’insulino-resistenza, punto cruciale per l’innesco del peso in eccesso e dell’obesità.

I partecipanti allo studio sono stati divisi in due gruppi dagli studiosi. Un gruppo ha ricevuto pasti che incorporavano un avocado fresco, mentre l’altro gruppo ha ricevuto un pasto che aveva ingredienti quasi identici e calorie simili ma non conteneva avocado. All’inizio e alla fine delle 12 settimane, i ricercatori hanno misurato il grasso addominale dei partecipanti e la loro tolleranza al glucosio, rivelando che soprattutto le donne hanno tratto i migliori benefici.

“Nell’addome ci sono due tipi di grasso”, spiegano i ricercatori americani. “il grasso che si accumula proprio sotto la pelle, chiamato grasso sottocutaneo, e il grasso che si accumula più in profondità nell’addome, noto come grasso viscerale, che circonda gli organi interni. Gli individui con una percentuale maggiore di grasso viscerale più profondo tendono ad avere un rischio maggiore di sviluppare il diabete. Quindi eravamo interessati a determinare se il rapporto tra grasso sottocutaneo e viscerale cambiasse con il consumo di avocado”.

Per quando finanziato dall’Hass Avocado Board, lo studio pubblicato sul Journal of Nutrition, voleva esaminare non tanto la perdita di peso quanto il modo in cui il grasso corporeo viene distribuito quando mangiamo un avocado.

L’avocado è un frutto gustoso che nella forma ricorda vagamente una grossa mela, la cui pianta appartiene alla famiglia delle Lauraceae ed è tipica soprattutto dei Paesi tropicali; la sua diffusione nei paesi europei è avventa grazie alle popolazioni spagnole che si sono inserite nelle Americhe. Ad oggi, la sua coltivazione sta entrando man mano anche in altri Paesi, Italia compresa, a patto che il clima autoctono non sia rigido.

Già sappiamo come l’avocado fa bene a chi fa sport. Ora scopriamo che una dieta che preveda un avocado al giorno “ha avuto un impatto sul modo in cui le persone immagazzinano il grasso corporeo in modo benefico per la loro salute, ma i benefici sono stati principalmente nelle donne”.

Lo studio ora dovrebbe proseguire per esaminare ulteriori indicatori di salute per ottenere un quadro più completo degli effetti metabolici del consumo di avocado.

“La nostra ricerca non solo getta una preziosa luce sui benefici del consumo quotidiano di avocado sui diversi tipi di distribuzione del grasso tra i sessi, ma ci fornisce una base per condurre ulteriori lavori per comprendere il pieno impatto che gli avocado hanno sul grasso corporeo e sulla salute”