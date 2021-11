Federica Nargi nozze in vista: ecco la sua dieta per mantenersi in forma

Federica Nargi presto convolerà a nozze, ecco la sua dieta e come si tiene in forma l’ex velina, continuano i nostri articoli su come si mantengono in forma i VIP affinchè possiate prenderne spunto. Vi ricordiamo inoltre che prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta è consigliato rivolgervi al vostro medico di fidiucia.

La dieta di Federica Nargi

Fisico longilineo, personalità frizzante e un grande sorriso. Federica Nargi, compagna del calciatore Alessandro Matri e mamma di due splendi bimbi è in splendida forma sulle recenti immagini postate sui social, scopriamo la dieta e come si sta preparando alle imminenti nozze.

La notizia recente è che la mora ex velina Federica Nargi, sta per convolare a nozze con Alessandro Matri, ex calciatore di serie A e ora allenatore. Dopo 12 anni insieme e due splendide bambine finalmente arriverà anche il sì, a giugno 2022, niente di meno che a Formentera l’isola da sempre nel cuore di entrambi.

Federica Nargi è una modella e showgirl molto conosciuta e apprezzata. Tutti se la ricorderanno quando era una velina insieme a Costanza Caracciolo. Attualmente l’abbiamo vista a Tale e Quale Show dove ha interpretato Sylvie Vartan.

Ma come fa la Nargi ad essere sempre così in forma nonostante le due gravidanze?

Scopriamo la sua dieta e quali esercizi pratica per essere così tonica e ad avere questa silhouette.

Federica Nargi è entrata a far parte della squadra di Buddyfit, la piattaforma specializzata nell’home fitness che propone sessioni di allenamento di ogni genere (functional, pilates, yoga, ecc.) da quindici fino a sessanta minuti. L’attrice e mamma amante del benessere da quasi 4 milioni di follower su Instagram è diventata ambassador del brand.

Ecco la dieta di Federica Nargi e come si tiene in forma

Di sicuro madre natura l’ha aiutata e aver praticato danza dall’età di 5 anni ha fatto il resto, ma il fisico di Federica Nargi è davvero invidiabile. Con due gravidanze alle spalle è sempre tonica e snella. Quali saranno i suoi segreti di bellezza?

La compagna di Alessandro Matri sfoggia un fisico eccezionale e il merito è anche e soprattutto dello sport che pratica, lo abbiamo già anticipato. Si allena in palestra e lo fa all’incirca un paio di volte alla settimana e si dedica quotidianamente agli esercizi. In particolare si dedica agli esercizi dedicati a gambe e glutei che non mancano mai nella sua quotidianità.

Nessuna dieta restrittiva e qualche peccato di gola in vista del si

E fare attività fisica costantemente l’aiuta anche ad avere energia per affrontare la giornata e poi dedicarsi alle bambine che richiedono molto impegno. Infatti sostiene di allenarsi al mattino per affrontare al meglio la giornata. E per quanto riguarda la dieta? L’ex velina ammette di non seguire un regime restrittivo in particolare ma di alimentarsi in modo sano senza particolari rinunce.

Prima dell’allenamento le piace fare una colazione abbondante e non può rinunciare al suo ciambellone con nutella. Per quanto riguarda il resto della giornata cerca di mantenere un’alimentazione abbastanza sana, ha rivelato di recente su Vanity Fair

Dieta: tanta verdura e qualche peccato di gola per arrivare in forma alle nozze

Anzi, stando a quanto racconta, chi la conosce bene, sa che mangia molto non guardando alle calorie. Le piacciono molto le verdure, la pasta con condimenti sani e ogni tanto si concede anche qualche peccato di gola. Ad esempio le piace una fetta di pane con la cioccolata. Uno sgarro che ogni tan