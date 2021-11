Grassi sani: quali sono e quali mangiare

I grassi non vengono tutti per nuocere. Si tende a ritenere che siano nocivi per la salute, in realtà esistono anche i grassi sani. Ad evitarsi dovrebbero essere infatti i grassi saturi e quelli idrogenati usati dall'industria alimentare, ma non quelli insaturi. I grassi buoni in effetti sono anch'essi dei macronutrienti che nelle corrette proporzioni non dovrebbero mai mancare in una dieta bilanciata. I grassi sani svolgono anche importanti funzioni che ci permettono di mantenerci in salute, solo per dirne una sono indispensabili per il corretto assorbimento delle vitamine A D E K, che non a caso si definiscono vitamine liposolubili, ovvero si sciolgono nei grassi. In questo articolo andiamo a considerare gli alimenti che li contengono.

Alimenti ricchi di grassi buoni

Frutta secca. Mandorle, noci, anacardi sono una fonte importante di grassi insaturi, di antiossidanti come la vitamina E, di proteine di origine vegetale e di fibre alimentari. Mangiarne una manciata al giorno riduce il rischio di patologie cardiache, obesità e diabete di tipo 2.

Olio extra vergine di oliva. Ingrediente principe della dieta mediterranea presenta molti benefici per la nostra salute, in quanto contiene molti grassi monoinsaturi e pochi grassi saturi. I primi ci aiutano nella prevenzione dei disturbi cardiovascolari.

Olio di semi di lino. E' ideale da consumare crudo per condire le insalate e le verdure, presenta acidi grassi omega-3 e omega-6 , ha un effetto positivo sulla pressione sanguigna, e riduce il colesterolo. In particolare i semi di lino macinati assunti con un bicchiere d'acqua sono un vero e proprio toccasana per la salute di cuore cervello intestino e circolazione.

Sempre per rimanere in tema di frutta, anche l'avocado è un alimento che non dovrebbe mancare sulle nostre tavole in quanto è un'importante fonte di di grassi monoinsaturo. Ci fornisce anche le vitamine A D E K e B. Contiene anche l'acido folico, è indicato per le donne in gravidanza e per i bambini. Tuttavia trattandosi di un frutto calorico non bisogna esagerare col consumo. L'avocado inoltre è in grado di diminuire il colesterolo LDL (quello “cattivo”) e i trigliceridi, e di migliorare i livelli del colesterolo HDL quello "buono".

Semi di chia. Questi semi contengono soprattutto +acidi grassi omega-3, fondamentali per la salute del cuore. Riducono le infiammazioni e favoriscono l'abbassamento della pressione. Da non trascurare l'apporto di minerali, quali calcio potassio fosforo e magnesio e ferro.

Pesce grassi buoni. Salmone sgombro trota aringa tonno e sardine sono molto ricchi di acidi grassi omega-3 che riducono le infiammazioni e rafforzano il sistema immunitario. L'apporto proteico li rende utili anche per gli sportivi che vogliono incrementare la loro massa muscolare.

Cioccolato fondente purché contenga almeno il 45% di pasta di cacao. E' molto meno calorico rispetto a quello bianco e al latte. Il cioccolato fondente è ricco di antiossidanti che ci aiutano a contrastare i radicali liberi, è benefico per l'apparato cardiovascolare, previene il diabete e come ben sanno gli estimatori e i golosi di questo alimento ha effetti positivi sull'umore. il cioccolato migliora anche la memoria e la concentrazione e ci fornisce anche ferro e magnesio, minerali fondamentali per l'organismo. Quest'ultimo ci aiuta anche contro l'insonnia.

Uova. Questo alimento ci fornisce grassi che pur essendo di origine animale sono mono e polinsaturi e quindi benefici per la salute. Le uova, oltre che apportare proteine di elevata qualità, ci forniscono la vitamina B6 e B12 al vitamina A, la riboflavina e importanti minerali quali calcio fosforo ferro potassio e la colina