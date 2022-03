La dieta di Ilary Blasi: schema e menù di esempio

Ilary Blasi è tornata al timone della nuova edizione dell'Isola dei Famosi più in forma che mai, ma qual è il suo segreto di bellezza?

Il segreto di bellezza di Ilary Blasi è legato alla sua dieta alimentare studiata dal dietologo Nicola Sorrentino abbinata al fitness. La showgirl è sempre in forma con un fisico perfetto e senza mai avere un chilo di troppo, ma in cosa consiste la sua dieta?

Al timone della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, la conduttrice si è imposta nuovamente sulla scena televisiva deliziando il pubblico con uno stile che è ormai la cifra di un programma ancora molto seguito. A renderla un'assoluta protagonista della tv targata Mediaset sono le battute in romanesco che spiazzano l'interlocutore come pure l'approccio allergico a qualsiasi formalità, ma pure l'immagine non passa inosservata, curata com'è in ogni dettaglio.

Nella prima puntata del reality la conduttrice si è presentata con una tutina molto aderente che ha messo in evidenza il fisico asciutto, mantenuto grazie allo sport e a sane abitudini alimentari.

Quali? Il settimanale Chi ha girato direttamente a Ilary la domanda e la risposta ha dato l'idea di come più che una dieta ferrea, la conduttrice abbia ormai sposato un salutare approccio con il cibo e con l'allenamento.

Qual è la dieta di Ilary Blasi?

"Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene, di base mangio bene sempre" ha affermato Ilary Blasi replicando all'interrogativo su come faccia a mantenersi così in forma: "Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso". Yoga, ma anche lunghe camminate sono presenti nella quotidianità della 41enne romana: "Sul tapis roulant faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso tre chili sembrano di più. Comunque come in tutto conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco pigra, ma mi scatta quella cosa... Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata".

La dieta di Ilary Blasi: schema e menù di esempio

Com’è il menù tipo della dieta di Ilary Blasi?

Il piano dietetico della conduttrice e showgirl è proprio quello della dieta indicata dal dietologo Sorrentino che si compone con menù semplici e vari. Di seguito riportiamo un esempio di giornata secondo tale regime alimentare:

Colazione

Al mattino è prevista una colazione con caffè senza zucchero, latte di soia (un bicchiere) o un vasetto di yogurt bianco. Il tutto accompagnato con due fette biscottate o 25 grammi di cereali da mettere nel latte.

Spuntino

A metà mattina si deve fare uno spuntino a base di frutta secca, ovvero 6 noci o 20 pistacchi.

Pranzo

Il pranzo si compone di patate con carciofi cotti al vapore, insalata mista non condita se non con l’aceto balsamico accompagnando il tutto con un panino rigorosamente integrale.

Merenda

A metà pomeriggio è importante mangiare qualcosa per spezzare la fame e non arrivare a cena con troppo appetito, per fare questo è sufficiente un vasetto di yogurt bianco.

Cena

Il pasto serale è costituito da 80 grammi di pasta che si può condire con un sugo leggero al pomodoro, un cucchiaio di olio evo oppure salsa al curry o verdure.