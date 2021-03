Milly Carlucci: dieta e segreti per restare in forma

Milly Carlucci la nota presentatrice italiana, dotata di un fisico e di un’energia invidiabile, nonostante i suoi 60 anni e le sue due gravidanze, ha confessato in una recente intervista i suoi segreti di bellezza e di avere cambiato la sua dieta per rimanere in forma.

Fino a qualche anno fa non si alzava con semplicità al mattino e si sentiva sempre stanca a causa di un regime alimentare monoalimento basato esclusivamente sulle verdure cotte, così ha deciso di cambiare dieta.

La celebre conduttrice tv di Ballando con le Stelle non beve, non fuma e ha uno stile di vita sano. L’ex sportiva agonista ed ex campionessa di pattinaggio artistico ha sempre cercato il benessere e il sentirsi bene nella sua pelle. Di recente ha svelato i suoi segreti di bellezza durante un intervista alla Collega Clerici.

Segue una dieta, ispirata a uno stile alimentare ben preciso che adotta da tempo ricco di nutrienti, quali frutta e verdura. La bionda conduttrice di Ballando con le Stelle, si è rivolta ad una nutrizionista e segue da molto tempo questo sano regime, per rimanere sempre in forma e perdere anche qualche chilo di troppo che in alcuni periodi dell’anno è più facile accumulare.

La dieta della dottoressa Sara Farnetti

Rivolgendosi alla dottoressa ( nutrizionista) Milly ha cominciato a seguire un regime alimentare personalizzato, fondato sulla varietà dei menù, che tenesse conto dei suoi gusti e della sua esigenza di mantenere la linea e di non mettere peso. Tra i suoi segreti di bellezza, Milly, secondo le istruzioni della dottoressa, preferisce sempre assumere frutta e verdura di stagione; la stagionalità degli alimenti infatti è fondamentale. Importante inoltre il consumo di verdure, almeno tre porzioni alla settimana, possibilmente crude. Fino ad alcuni anni fa era vegetariana. Infatti la nota show girl si nutriva quasi esclusivamente di verdura, e per di più soltanto quella da cucinare grigliata o cotta, che a suo giudizio le consentiva di tenersi particolarmente leggera, dato che aveva l’impressione che l’insalata le procurasse gonfiore.

Ora ha cambiato la dieta: “Sara mi ha convertita da uno stile di vita totalmente vegetariano, non adatto a me in quanto mi procurava un perenne senso di spossatezza e affaticamento, a un regime onnivoro. Certo, una bistecca al sangue continua a non fare per me, però mangio carne bianca, di tacchino o pollo, e altre fonti di proteine, come i legumi. Non il pesce, perché purtroppo sono allergica”.

La dieta di Milly Carlucci e le intolleranze

Milly è intollerante al glutine e al lattosio: “Per aggirare l’intolleranza al glutine ricorro ai carboidrati derivati dal grano saraceno, mentre, per quanto riguarda quella al lattosio, posso permettermi il parmigiano. Essendo stagionato, non provoca le stesse reazioni dei formaggi freschi. Insomma, con attenzione mangio di tutto, comprese ovviamente le verdure, soprattutto quelle verdi amare, e poi frutta e semi, noci, pinoli, mandorle…”.

La presentatrice tv, dopo l’intervento alla schiena avuto in passato, riesce comunque a fare attività fisica: “Continuo con la mia ginnastica quotidiana, mezz’ora ogni mattina prima di cominciare la giornata. Ho adottato un regime che anche con poco tempo a disposizione mi aiuta a mantenere compatta la schiena”. Non è tutto: “Faccio stretching ed esercizi per il potenziamento di addominali e dorsali. Sono i muscoli che servono a mantenere dritta la spina dorsale e a sopperire all’inevitabile consumo, con il passare degli anni, dei dischi intervertebrali”.

Dieta di Milly Carlucci: esempio

La mia colazione è salata, a base di una fetta di pane di grano saraceno tostata con un filo d’olio extravergine, qualche oliva e un kiwi.

Per pranzo, un cibo proteico come il pesce, la carne bianca, uova o formaggi stagionati tipo parmigiano, accompagnato da una verdura (meglio se amara, come la cicoria, il radicchio) saltata in padella con zenzero o curcuma (per stimolare il

fegato). In alternativa, una verdura cruda, un’insalata tipo rucola, magari insaporita da foglie di basilico e menta e spesso arricchita anche da semi come pinoli, mandorle e noci, che sono antiossidanti (attenzione a non esagerare con le quantità!).

Per cena, pasta o riso a chicco lungo (basmati, rosso o venere) saltati in padella con erbe aromatiche, zenzero o con verdure cotte e crude”.