La dieta di Pamela Anderson

Pamela Anderson sa come mantenersi in forma smagliante. Il suo segreto numero 1? Una dieta rigorosissima. Scopriamola insieme.

Tornata di recente alla ribalta grazie al docu-film targato Netflix Pamela A Love Story, l'attrice e modella canadese ha raccontato all'edizione USA di Vogue di seguire il programma del digiuno intermittente (molto in voga tra le star di Hollywood). "Mangio solo tra le 10:00 e le 18:00. Questa dieta mi fa sentire benissimo, sono piena di energie", ha dichiarato. Inoltre Pamela Anderson, essendo da molto tempo vegana, si fa seguire da un medico di Los Angeles che le prescrive regolarmente kit di integratori di vitamine e minerali, onde evitare carenze nutrizionali. Per mantenere la sua incredibile silhouette Pamela Anderson pratica il beach walking, camminando ogni giorno almeno un'ora sulla spiaggia in compagnia degli amati cani. E quando non è vicina al mare, si allena sul tapis roulant e praticando Pilates.

Trattamenti per mantenersi in forma dopo i 50 anni

Superato il giro di boa dei 50 anni, moltissime donne entrano in una sorta di modalità metabolica a risparmio energetico, faticando a bruciare calorie e ritrovandosi alle prese con sgraditi chili di troppo. Come ovviare a questa (frequente) situazione? Ci spiega il dottor Carlo Borriello, chirurgo maxillo-facciale e medico estetico di Medical Beauty Spot a Milano, Lucca e Malta: "anche la migliore dieta può non dare i risultati sperati in termini di perdita di cm e grasso nelle aree critiche del corpo femminile, dalle cosce al girovita. Il fatto è che il dimagrimento difficilmente può essere localizzato. E qui entra in campo la migliore medicina estetica, in aiuto di chi desidera rimodellare il proprio corpo.

La metodica Reborn va in direzione di una riduzione significativa della quota grassa. Merito di una tecnologia all’avanguardia: sfruttando la luce Led a 940 nanometri, colpisce solo dove è posizionato il macchinario in presenza di precisi accumuli adiposi (su glutei, addome, fianchi, schiena, cosce e braccia). Ideale per chi desidera evitare trattamenti invasivi, viene indicato un protocollo con una seduta al mese per 3 mesi. Il miglioramento visibile apparirà dopo un singolo trattamento, in genere dopo 4 settimane. Ottima la sinergia con Venus Legacy, trattamento che combina campi elettromagnetici pulsati, tecnologia MP brevettata e radiofrequenza multipolare, regalando un boost alla naturale produzione di collagene. Il che equivale a un ringiovanimento della pelle, che appare subito più tonica e levigata, contrastando l'effetto buccia d’arancia, le smagliature e la lassità".