Metabolismo lento? le 4 tisane per risvegliarlo

Riattivare il metabolismo per dimagrire è fondamentale. Uno dei metodi più facili ma anche controllarti per accelerare il metabolismo è quello di bere, bere tanto. Per riuscirci è necessario innanzitutto avere un’alimentazione sana ed equilibrata e fare tanto sport, ma possono aiutarci anche delle tisane per il metabolismo, a base di ingredienti naturali.

Molte diete e regimi alimentari prevedono anche di bere una o più tisane al mattino appena svegli oppure durante la giornata. L’esempio più classico è il, thé verde che ormai sta spopolando anche in Italia. Ma in generale ci sono molte spezie ed erbe utili a questo scopo, facilmente reperibili non soltanto in erboristeria e nei negozi specializzati. Bere tisane contribuisce a favorire la diuresi e quindi impedisce la ritenzione dei liquidi, oltre al gonfiore derivante.

Vediamo quali sono le migliori tisane per il metabolismo lento, quelle che aiutano a risvegliarlo e a bruciare i grassi in eccesso. Le nostre nonne ci hanno tramandato numerose ricette di bevande per accelerare il metabolismo e bruciare grassi, vediamo alcune delle più buone ed efficaci!

Le 4 Tisane per il metabolismo lento: ricette

Queste tisane che vi proponiamo sono ideali da bere sia a colazione che lungo tutta la giornata, meglio se pure. Oggi ve ne proponiamo quattro molto facili da preparare e che assicurano buoni risultati in poco tempo

Tisana

–Tisana zenzero e limone. Una tisana brucia grassi fatta in casa molto semplice è quella a base di zenzero e limone. Per prepararla dovete semplicemente mettere in infusione in acqua calda per 10 minuti un pezzo di radice di zenzero e qualche fettina di limone. Filtrate e bevete la tisana calda dopo i pasti.

–Tisana alla gramigna. La gramigna è una pianta dalle numerose proprietà: accelera il metabolismo, elimina le tossine e drena i liquidi in eccesso; in infusione è ottima per combattere la cellulite e dimagrire. Per prepararla, mettete in ammollo per un’ora in acqua a temperatura ambiente 30 grammi di radici di gramigna, poi tritatele e mettetele in infusione per cinque minuti in acqua bollente. Filtrate la tisana e bevetela nel corso della giornata.

–Tisana mela e cannella. La buccia di mela contiene acido ursolico, che aiuta a bruciare i grassi e rafforzare i muscoli. La cannella accelera il metabolismo e dona alla tisana un ottimo sapore. Fate bollire in un litro d’acqua le bucce di tre mele, poi lasciate intiepidire e aggiungete un cucchiaio di cannella.

-Tisana al pepe di Cayenna e tè verde. Il pepe di Cayenna è termogenico, mentre il tè verde è diuretico. La loro combinazione è ottima per bruciare i grassi ed eliminare i liquidi in eccesso. Per preparare la tisana, aggiungete un pizzico di pepe al tè verde e, se necessario, zuccheratelo con un cucchiaino di miele.