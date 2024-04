Auto in una scarpata tra Melilli e Augusta, morto un 68enne di Avola

Siracusa - Un uomo di 68 anni di Avola è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 114 tra Melilli e Augusta. La vittima, insieme al figlio di 20 anni, era a bordo di una macchina, che, per cause al vaglio degli inquirenti, ha prima sfondato il guard rail per poi finire in una scarpata, facendo un volo di qualche metro.

Il 68enne è deceduto all’ospedale di Catania dove era stato trasportato: le sue condizioni erano troppo gravi per consentirgli di rimanere in vita mentre il figlio, 20 anni, si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa. La distrazione e l’alta velocità potrebbero avere avuto un ruolo importante in questo incidente, non è da escludere, almeno in questa fase, che il conducente sia stato costretto a una brusca manovra, magari per evitare un ostacolo: lo scopriranno gli inquirenti al termine degli accertamenti.