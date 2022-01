Bambino di 10 anni morto per Covid

Torino - Un bambino di dieci anni è morto questa mattina, alle 5.55, nella terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Secondo un comunicato dell'ospedale, il piccolo paziente è morto per Covid.

Il bambino, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, «non era vaccinato; una scelta della famiglia, composta tutta di persone vaccinate, legata a precauzioni di salute», era stato trasferito nella mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni. Non aveva gravi patologie pregresse.

Arrivato in ospedale con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importanti agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus, fin da subito è iniziato il trattamento specifico contro il Covid, fino alla dialisi.

Come spiegato qui, le infezioni virali sono causa comune di miocardite, un’infiammazione del muscolo cardiaco che può portare alla necessità di un ricovero e, in alcuni casi a insufficienza cardiaca e morte improvvisa. La miocardite si manifesta con palpitazioni, aumento della frequenza cardiaca, senso di oppressione al torace, talvolta febbre e tosse. In caso di pericardite il cuore non lavora bene, non riesce ad espandersi a dovere e possono comparire dolore, alterazione del ritmo cardiaco, aumento dei battiti, malessere generale.

Nelle ultime settimane, a causa dell'avanzare della variante Omicron, i dati (non solo italiani) hanno mostrato un aumento significativo dell'incidenza dei contagi nella fascia under 19, e in particolare nella fascia 6-11 anni.