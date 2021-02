Covid Italia, 19 febbraio: 15,479 nuovi casi, 353 morti

Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 297.128, quindi il tasso di positività sale al 5,2% mentre ieri era al 4,7%. Ieri i positivi erano stati 13.762. Le vittime sono invece 353, ieri erano state 347. I guariti nelle ultime 24 ore sono 17.170.

Continuano a calare i ricoverati nei reparti ordinari: sono 118 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati è di 19.890 persone. In terapia intensiva, invece, si registrano 14 ricoverati in più. In totale i pazienti nei reparti intensivi sono 2.059. Gli attualmente contagiati sono 382.448 (-2.053), restano in isolamento domiciliare 362mila pazienti.