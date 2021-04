Covid Italia, 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti

Sono 113.708 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, con 627 vittime. Dopo il rallentamento dei giorni di Pasqua, i tamponi sono notevolmente risaliti a quota 339.939 (contro i

112.962 di ieri). Il tasso di positività è del 4%, ieri era al 6,9%, quindi in calo del 2,9% in 24 ore. In totale, nel nostro Paese, il numero dei contagi è a quota 3,7 milioni (3.700.393), mentre i morti sono 112.374 da inizio pandemia.