Covid, muore medico vaccinato con doppia dose

Ercolano - È morto a 63 anni il dottor Bernardo Cozzolino (foto), medico di famiglia di Ercolano, nel napoletano. Era ricoverato da un mese all’ospedale Cotugno a causa del Covid-19, nonostante fosse vaccinato con la doppia dose.

Ne ha dato notizia il dott. Paolo De Liguoro, coordinatore dei medici di Medicina Generale della località partenopea: “Ancora una volta piangiamo un collega, una persona meravigliosa e altruista, che purtroppo si va ad aggiungere al triste elenco di medici morti per Covid, 364 per la cronaca - spiega -. Ci troviamo ancora circondati da tanti sconsiderati che protestano, che rifiutano i vaccini, che negano l’esistenza della morte da Covid”.

Cozzolino operava anche come volontario nelle stazioni di Napoli, curando gratuitamente di notte i clochard. “Tanti di noi hanno avuto modo di conoscerlo - aggiunge il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto - e di apprezzare la sua profonda devozione nell’aiutare il prossimo, sia come medico che come uomo di fede”.