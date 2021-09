Madre non vaccinata muore, il dolore vero mistificato dai no vax VIDEO

Catania - Una donna piange disperata per sua madre, morta di Covid ieri all’ospedale San Marco: “non era vaccinata” fa sapere l’ospedale ma le immagini, che girano in Rete da ieri sera, sono state spacciate sui social dai non vax sostenendo che lo strazio della figlia fosse dovuto al decesso provocato nell’anziana dalla somministrazione di una dose di vaccino anti Covid.

La direzione sanitaria ha comunicato, infatti, che mercoledì non sono stati praticati vaccini nell’hub del nosocomio. Ecco chi sono questi impostori di no vax: arrivano a mistificare la realtà, strumentalizzando il dolore autentico di una persona.