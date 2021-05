Branduardi a Ragusanews: “Battiato è l’Assoluto”

Ragusa - “C'è una frase di Ennio Morricone che dice: essendo la musica l’arte più astratta, è la più vicina all’Assoluto. Non saprei davvero cos’altro aggiungere: io credo che questa sia la miglior definizione di Franco”. Abbiamo raggiunto al telefono Angelo Branduardi, amico e collega di Battiato, colto di sorpresa come tutti dalla notizia della scomparsa del cantautore siciliano, a cui era molto legato. Lo sentiva spiritualmente molto vicino a sé e l’ha sempre considerato uno dei più grandi artisti mai espressi dal nostro Paese.

“Ho avuto l’onore di fare un duetto con lui alcuni, il Sultano di Babilonia e la prostituta, nel mio album francescano di alcuni anni fa. Un’esperienza indimenticabile ed emozionante” continua Branduardi. Sapeva che era gravemente malato: “Ci siamo visti migliaia di volte negli anni, e ci sentivamo spessissimo al telefono. Prima. Poi nell’ultimo periodo, purtroppo, per colpa della malattia non è stato più possibile”. La canzone di Battiato che ricorda, ce n’è una in particolare che scuote parti le sue corde? “Ah, impossibile. Non ce n’è una, non hai scritto mai niente che non fosse un capolavoro. Così, la prima che mi viene in mente ora è E ti vengo a cercare”.