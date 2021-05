Ispica – Omaggio in piazza a Franco Battiato, domenica, da parte del Corpo bandistico Città di Ispica, che più volte in passato aveva già eseguito in pubblico i suoi pezzi, rivisitati in chiave bandistica.

I musicisti hanno diffuso sul proprio profilo Facebook le immagini del nuovo “medley” con le canzoni più famose del grande artista catanese, recentemente scomparso, e a cui erano molto legati come tutti.