Ragusa, 500mila euro di mancia per rifarsi il look

Ragusa – Sono oltre 10 milioni i contributi del Fondo per la progettazione territoriale destinati dal governo Draghi alla Sicilia, e serviranno a puntellare le pubbliche amministrazioni in difficoltà in vista del Piano nazionale di ripresa e resilienza: un milione ciascuno andrà alle tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina mentre ai Liberi consorzi di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento e Trapani andrà mezzo milione a testa. Giusto una mancia.

Il resto finirà nelle casse dei piccoli comuni, a prescindere dalle loro condizioni economiche, con un finanziamento che varierà da 14mila a 98mila euro in base alla popolazione e ad alcuni parametri, come la posizione. Gli enti locali beneficiari potranno utilizzare le somme entro 6 mesi dalla pubblicazione del Dpcm per indire concorsi ai cui invitare ingegneri e architetti, e acquisire progetti in ambito urbanistico e di innovazione sociale.

L'obiettivo è prepararsi al meglio per partecipare ai bandi finanziati con le risorse del Pnrr. L’Isola, del resto, non è capace di spendere i fondi europei: secondo un recente studio dell'Anci, mancano 15mila funzionari: le conseguenze si sono viste già nel primo bando del Pnrr, quello per l'irrigazione agricola, fallito perché i progetti erano errati. Saranno anche pochi i soldi stanziati, specie per il ragusano, ma se manca anche la competenza per sfruttarli è la fine.