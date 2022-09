Case usate, a Ragusa perdono valore: 752 euro/mq

Ragusa - Secondo il portale Idealista il prezzo delle abitazioni usate in Italia ad agosto, dopo 5 aumenti mensili consecutivi, una prima flessione (-0,4%) attestandosi alla media nazionale di 1.820 euro/mq, comunque superiore dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. La regione con prezzi al metro quadro più elevati si conferma il Trentino Alto Adige, con i suoi 2.614 euro. A parte la riscoperta di Agrigento (+4,4%) la Sicilia è in calo e Ragusa, in particolare, è terzultima nella classifica dei capoluoghi - con 752 euro/mq - davanti solo a Caltanissetta (738 euro/mq) e Biella (695): oltre 100 euro in meno di quanto calcolato prima dell'estate.

Parliamo delle abitazioni in vendita, non di quelle in affitto per le vacanze, destinate a fisiologico calo della domanda nei prossimi giorni. Quanto a locazioni, infatti, secondo il competitor Tecnocasa il mattone siciliano ha un rendimento elevato quasi ovunque sull'Isola, con cifre più alte della media italiana: secondo l'agenzia una casa a Trapani rende l’8%, a Catania il 6,7%, a Palermo il 5,9. Per Idealista a Ragusa addirittura oltre il 10%. Non è un caso che come rilevato da una recente analisi del CRIF, nel capoluogo ibleo – rispetto agli altri siciliani – si spenda mediamente una cifra alta per i muti, circa 280 euro al mese (su un importo medio complessivo di a 107.427 euro, +5,4% in un anno); registrando al contempo l’esposizione residua più bassa, 23.174 euro.

Chi compra, insomma, lo fa a poco prezzo e soprattutto per riaffittare. “L’inflazione spinge i risparmi sulle case, considerate sempre un ottimo impiego del capitale - spiega il centro studi Tecnocasa - e in genere chi investe nel settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da locazione, ma anche alla rivalutazione del capitale. È chiaro che immobili acquistati a costi più contenuti perché nelle zone più "periferiche" della Sicilia, hanno più chance di rivalutarsi quando quelle aree vengono riqualificate quando un richiamo turistico inizialmente molto locale diventa internazionale.

“Il siciliano ha teso a valorizzare le località che prima snobbava - spiega Alessandro Pedivellano, referente Tecnocasa in Sicilia -, da qui è partita la riscoperta delle seconde case”. È cambiato proprio il concetto di vacanza: “Prima era circoscritta a una o due settimane - aggiunge il team manager -, ora se posso affitto per più tempo o acquisto l’immobile, concedendomi uno spazio di libertà in una fascia più ampia, da maggio a settembre. Riscontri li abbiamo avuti anche in una parte del ragusano, come Marina di Ragusa” afferma, allineandosi così alla valutazione di Confcommercio del mese scorso.