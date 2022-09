Elezioni, aerei: fino a 200 euro per rientrare a Comiso a votare

Comiso - Quanto costa prendere un aereo per tornare nel proprio comune di residenza a votare, visto che in Italia non esiste ancora il voto online? La data del 25 settembre è ormai prossima e per i siciliani le elezioni saranno doppie, nazionali e regionali. LiveUniCT, il sito dell'università di Catania, ha fatto i conti anche per l'aeroporto di Comiso. In sintesi, per partire e raggiungere lo scalo ragusano nel giorno del voto, i prezzi sono notevolmente più alti che in altri aeroporti dell'Isola, inclusi Catania e Palermo: per Milano-Comiso, se non ci accontenta di orari e date di andata e ritorno più convenienti, si possono arrivare a spendere oltre 190 euro. Più economica, di qualche decina di euro, la tratta da e per Roma. Il caro voli, ad ogni modo, è generalizzato nel Paese.

Tra le compagnie aeree, al momento solo Ita Airways ha previsto sconti fino al 50% per i connazionali elettori, coprendo un arco di tempo dal 22 al 28 settembre. Ancora più alti, per chi sceglie di viaggiare su rotaia, gli sconti applicati da Trenitalia e Italo, dal 16 settembre al 5 ottobre, grazie a una convenzione con il ministero dell'Interno che gli rimborserà parte del costo: sui siti e nelle biglietterie è già prenotabile il ticket scontato, tocca solo viaggiare con la tessera elettorale ed esibirla timbrata nel viaggio di rientro. Nei trasporti su strada, solo Flixbus e Itabus hanno aderito all'appello del governo di non gravare sul già pesante fenomeno dell’astensionismo; ma lo faranno a spese proprie spese, con differenti modalità di risarcimento e l'auspicio di fidelizzare la crescente fetta di passeggeri siciliani che preferiscono il pullman. Non pervenute le compagnie di navigazione.