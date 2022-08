Volo Comiso-Ibiza a 15 euro, ma ancora per poco

Comiso - Il guru delle low cost, Michael O’Leary, ha dichiarato di recente che è finita l'era dei voli a 9,99 euro. Ma gli stessi passeggeri hanno ripetutamente segnalato quest’estate le tariffe aeree a prezzi folli. Anche per i balzelli delle prenotazioni online che - insieme a ritardi e cancellazioni – in Sicilia rendono ormai di gran lunga preferibile spostarsi in corriera, sia per tempi che per costi (sulla situazione treni, nel ragusano, stendiamo un velo pietoso). Eppure, tornando agli aerei, in base alle offerte disponibili adesso sul web e attingendo da diverse compagnie aeree, non solo low cost.

A fine mese si va a Sofia da Roma con meno di 17 euro, e - per quanto riguarda l’Isola - tra una settimana a Catania e Comiso si parte con meno di 15 euro per Ibiza. Sono solo pochi esempi ma i prezzi stracciati, al momento, resistono ancora; perfino a ridosso di Ferragosto e per mete ambite come Baleari e la stessa Sicilia. Purtroppo la profezia di O’Leary non è campata in aria: con l’aumento dei carburanti, è logico che specie sul lungo raggio le tariffe siano destinate a salire nei prossimi mesi. Spulciando bene internet, sarà ancora possibile incappare in occasioni last minute – magari per altre mete da quella che si cercava – ma saranno sempre più difficili da intercettare.