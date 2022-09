Ryanair, all'aeroporto di Comiso saltano pure Bari e Venezia Marco Polo

Comiso - Un tam tam social e web partito da Comiso, rimbalzato su Bologna e arrivato a Torino; prima dell’ufficialità: la compagnia aerea Ryanair ha tagliato rotte e frequenze su alcuni scali italiani per la stagione invernale, che inizierà ufficialmente il 30 ottobre. Nel sistema di prenotazione del vettore low cost, a partire da inizio novembre sono completamente assenti i collegamenti da Comiso - non solo per Bologna - ma anche per Bari – lanciato appena qualche mese fa - e Venezia Marco Polo, anche se per il capoluogo veneto resiste lo scalo Treviso. Altre tratte saranno, inoltre, ridotte all'aeroporto ragusano: da 7 voli settimanali a 2 per Roma Fiumicino, da 5 a 2 per Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio, da 4 a 2 Pisa, da 3 a 2 Venezia e Bruxelles Charleroi.

E pensare che la fusione con Catania prometteva di rilanciarne l'operatività dopo la mancata continuità territoriale, dotandosi addirittura di droni volanti come taxi: ma verso dove? "Niente di addebitabile a Sac - commenta l’ex ad Soaco, Rosario Di Bennardo -, per l’aumento dei costi Ryanair chiede più contributi (quelli che vorrebbe pure Ita Airways per tornare, ndr) che gli aeroporti non possono permettersi”. La low cost contesta inoltre “l’addizionale comunale che ammonta a 5 euro circa a passeggero”. Insomma, la sforbiciata - dovuta presumibilmente al caro carburante, nonostante il boom dei voli estivi - interesserà tutte le basi italiane dove opera Ryanair. “Poi è chiaro che faccia scalpore il taglio di Bologna che era una rotta che funzionava benissimo - continua Di Bennardo -, ma ad esempio sta riducendo anche su Roma”. Il problema è che il Leonardo da Vinci non è minimamente paragonabile al Pio La Torre, che soffre già da tempo un preoccupante isolamento per il trasporto aereo.

Ryanair non parla, mentre i canali social del Pio La Torre sono fermi ormai da oltre due mesi: è finita pure la campagna marketing coi post-it dalle località toccate. Non è ancora chiaro se i voli saranno cancellati per sempre o solo fino alla prossima estate, quando si spera che le prenotazioni per il ragusano, fisiologicamente calate e registrato in questi giorni, comunque quelli tolti all’“aeroporto degli iblei” per ora non saranno neanche dirottati a Fontanarossa. Di sicuro l’azienda irlandese sta rivedendo le sue politiche, forse anche alla luce degli sviluppi sulla vendita di Ita Aiways, e ad essere tagliati saranno anche i prezzi scontati dei biglietti e le promozioni online. Meglio approfittare delle ultimissime offerte last minute, per i posti avanzati a fine ferie: da Comiso sono ancora disponibili dei biglietti di sola andata per Bologna a 9,99 euro e per Bruxelles a 14,99.