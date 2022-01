Covid, la nuova variante dopo Omicron si chiama IHU

Parigi - Individuata in Francia una nuova variante del Coronavirus che presenta 46 mutazioni e viene definita una 'lontana parente' della mutazione Omicron: finora sono stati identificati 67 casi a cominciare dal paziente zero, un viaggiatore proveniente dal Camerun. "L'abbiamo trovata a inizio dicembre in 12 pazienti della città di Forcalquier a un centinaio di chilometri da Marsiglia", ha riferito al Daily Mailil professor Philippe Colson a capo dell'unità che l'ha scoperta meno di un mese fa, ma "da allora non si è diffusa rapidamente. L'Oms non le ha ancora dato un nome, nel frattempo l'abbiamo chiamata IHU ed è stata depositata sulla rete di condivisione Gisaid con il nome scientifico di B.1.640.2".

Secondo il paper redatto dai ricercatori, ancora non apparso su pubblicazioni scientifiche e diffuso parzialmente dal tabloid britannico, la variante presenterebbe la mutazione E484K, associata a una maggiore resistenza ai vaccini, e la N501Y - già vista nella variante Alfa - che secondo gli esperti potrebbe favorire una maggiore trasmissibilità. Ma naturalmente andranno fatti tutti gli studi del caso per confermare quella che allo stato è solo un'ipotesi.

"Le osservazioni mostrano ancora una volta l'imprevedibilità con cui emergono nuove varianti di Sars-CoV-2 e la loro provenienza dall'estero - si legge ancora nel rapporto francese -. Testimoniano la difficoltà di controllare il loro ingresso e la loro successiva diffusione". Va sottolineato, comunque, che è proprio del virus mutare in continuazuione: sono decine le nuove varianti scoperte continuamente, non necessariamente più pericolose di Delta o Alpha. Ciò che rende una variante più pericolosa è la sua capacità di moltiplicarsi, a causa del numero di mutazioni che ha rispetto al ceppo originale.