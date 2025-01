Autostrada Modica-Siracusa, traffico deviato ad Avola senza nessuna comunicazione

Modica - Gentile redazione di Ragusanews,

stamattina mi dovevo recare da Modica a Catania, all'aeroporto, a prendere un amico e improvvisamente, all'altezza di Avola, trovo una deviazione che mi costringe a entrare nella città della mandorla, dato il tratto autostradale è stato chiuso. Stupidamente tento di rientrare in autostrada da Avola verso Siracusa e mi ritrovo dirottata a Noto. Faccio il tratto autostradale all'incontrario, da Avola verso Noto, esco a Noto e mi ri-immetto nel tratto Noto-Avola.

Ad Avola sono di nuovo costretta ad uscire e trovo effettivamente un piccolo cartello che mi dice che l'uscita da Avola per Siracusa è chiusa. A questo punto, con l'anima in pace, vado a Cassibile e da qui riguadagno l'autostrada in direzione Catania.

Mi chiedo: come mai lungo la strada nessun camion con segnaletica luminosa avvisava gli automobilisti dell'improvviso disagio? Nessuna indicazione che spiegasse che bisognava prendere la Statale fino a Cassibile -o forse anche a Siracusa!- per riguadagnare il percorso dell'autostrada.

Cerco su internet e trovo un paio di siti internet siracusani che scrivono: "Attività di indagine e ispezione sull’autostrada Siracusa-Gela previste con l’appalto dell’Accordo Quadro. Ne dà notizia il Consorzio per le autostrade siciliane. Saranno istituite alcune limitazioni al traffico veicolare con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze. In via cautelativa è prevista la chiusura della tratta autostradale che interessa in viadotto Cassibile (Km. 11+993 della SR-Gela), con uscita obbligatoria ad Avola per i veicoli in transito in direzione capoluogo aretuseo, con rientro in autostrada dallo svincolo Cassibile". La notizia è di stamani, 25 gennaio 2025.

Mi chiedo: ma il Consorzio Autostrade Siciliane non ha mezzi, camion, furgoni, con segnaletica luminosa elettronica con cui annunciare questo improvviso disservizio? Che il ponte Cassibile abbia necessità di urgenti verifiche lo ha scoperto appena stamattina? Resto sconcertata.

Grazie dello spazio che vorrete riservarmi.