Pozzallo, l'acqua scorre e si perde, in attesa che arrivi Iblea Acque

Pozzallo - Salve RagusaNews,

sono un cittadino che risiede in via Agricola a Pozzallo.

Da Domenica pomeriggio, a pochi metri da casa mia, fuoriesce acqua dal manto stradale, si presume vi sia una fenditura nella condotta idrica.

Lunedì mattino ho chiamato la Polizia Locale per segnalarlo ma mi hanno risposto che non è di loro competenza e di rivolgermi all’azienda Iblea Acque, gestore del servizio idrico della città e così ho fatto, ho chiamato e tramite un operatore la segnalazione è andata a buon fine.

Mercoledì pomeriggio, alla vista del problema ancora persistente, richiamo Iblea Acque, stavolta c’è l’operatore automatico, procedo pertanto alla registrazione di un messaggio di sollecitazione. Peccato però che siamo a Venerdì, sono passati cinque giorni dalla prima segnalazione e la piccola conca d’acqua che si era formata inizialmente si è trasformata in un corso lungo centinaia di metri.

Io credo che il problema di primaria importanza sia la perdita cospicua di un bene prezioso che è l’acqua, in secundis non è da sottovalutare il rischio che si possa aprire una voragine e farsi male qualcuno.

Grazie e spero che questo messaggio arrivi a chi di competenza.