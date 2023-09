Festa dell'Addio all'estate a Marina di Ragusa, alcune riflessioni

Ragusa - Intendo esprimere la mia opinione riguardo la festa di Addio all’estate a Marina di Ragusa.

Ricordo quando ero bambino che l’Addio all’estate era una festa che racchiudeva diverse attività: giochi tradizionali siciliani in piazza, esposizione di macchine d’epoca, gara di ciclismo, mostra fotografica e buon cibo locale.

La riflessione. Oggi mi chiedo perché tutto questo non c’è più? Da anni ci si lamenta che è una festa andata a perdersi e inutile ma allora perché non unirsi per riportare questa manifestazione allo spirito di quando è nata?

Il nome “Addio all’estate”. Prima di tutto vorrei fare una considerazione sul nome: penso che “Addio all’estate” vada bene, questo è il nome ideato da chi ha fondato più di trenta anni fa l’evento. Oggi sappiamo tutti che l’estate a Marina di Ragusa non si conclude con questa festa, la nostra cittadina continua ad ospitare turisti, il clima continua ad essere estivo e molti fanno il bagno fino a metà novembre. La parola “Addio” non vuole indicare quindi la fine dell’estate ma semplicemente rendere omaggio agli ideatori dell’iniziativa, preservare il nome che ancora oggi la rende memorabile.

La proposta. Nei prossimi giorni quindi mi attiverò per creare un gruppo, coinvolgere più persone possibili per organizzarci e affidarci delle mansioni. Oltre alla Pro Loco Mazzarelli confidiamo nelle associazioni del territorio, sia sportive che culturali, nei giovani che potrebbero offrirsi come volontari, negli sponsor locali e sono sicuro che i commercianti di Marina di Ragusa saranno più che entusiasti. Si può quindi iniziare a proporre l’idea all’amministrazione comunale e da ottobre fare le prime riunioni per l’Addio all’estate 2024 gestita e organizzata da noi perché per renderla magica come un tempo bisogna trovare la collaborazione di tutti.

Debito di gratitudine. Dobbiamo essere grati a chi più di trenta anni fa l’ha ideata. Dobbiamo riprendere le redini e andare avanti perché è un evento popolare di forte richiamo turistico.

Oggi Marina di Ragusa è diventata una perla della Sicilia Sud Orientale, ha tutte le carte in tavola per rendere la festa dell’Addio all’estate bellissima come un tempo.”

Antonio Carnemolla

regista e organizzatore di Festival di Buskers e Cinema