Alessia Marcuzzi: 50 anni e non sentirli

Anche per Alessia Marcuzzi è arrivato il giorno del 50° compleanno ma lei sembra non sentirli…. Lo scorso 11 Novembre, Alessia lontana da un po' dagli schermi ma non dai social, dove invece è molto attiva, ha soffiato mezzo secolo di candeline e a vederla non si direbbe.

Alessia ha voluto celebrare in modo sobrio e ironico, con una serie di foto pubblicate su Instagram in un video che raccoglie scatti ad ogni età di se stessa e una didascalia di accompagnamento: "50 sfumature di giraffona"..

Per lei il tempo sembra essersi fermato, e non solo perché la sua bellezza non è stata intaccata dagli anni, ma perché è da così tanto tempo che il suo volto ci accompagna sul piccolo schermo che, come una persona di famiglia, la sua vita sembra cristallizzata ai vent’anni, agli esordi. Eppure, se si corre indietro con la memoria, di televisione ne ha fatta tantissima.



Dopo la volta di Miriana Trevisan ex ragazza non è RAI che ha tagliato la soglia dei primi a 50anni, lo scorso 8 Novembre, questa settimana è toccato anche ad un altra ex ragazza molto amata dagli Italiani, Alessia Marcuzzi. E lei non poteva arrivarci in una forma migliore. Per tutta l'estate ha deliziato i suoi follower su suo profilo instagram con foto in bikini e costumi da bagno che evidenziavano le curve e il fisico snello e slanciato. Per lei è un periodo particolare, di profondo cambiamento, perché da poco si è separata dal marito Paolo Calabresi Marconi, ma a festeggiare con lei c'è la sua famiglia allargata: figli, ex compagni, mogli e figli degli ex.

Cosi come era stato per nonna Mela che ha spento 89 candeline pochi giorni fa circondata dalle donne della sua famiglia.

Una bionda nei panni di una castana

Cosa è cambiato in lei dai tempi in cui, agli esordi negli anni 90, correva su e giù per l'Italia con la sua chioma vaporosa, bionda e mossa, incantando nella trasmissione in onda su Italia 1 Colpo di Fulmine (che l'ha consacrata al successo)? Praticamente solo i capelli che, dopo decenni di biondo, sono virati dallo scorso giugno al castano caldo dall'effetto più naturale. Un colore caldo che, tra l'altro, spopola questa stagione e che la Marcuzzi ha ripreso dopo l'estate e dopo che le ciocche, come sempre succede, si erano schiarite tra mare e sole. Sulla sua chioma bouncy e mossa ora risplende un color cioccolato con riflessi cangianti che vibrano tra il biondo freddo, il mandorla, l’oro e qualche pennellata di rame.



E da questo cambio di look avremmo anche dovuto capire che c’era aria di crisi con il marito. Sarà uno stereotipo, ma forse un fondo di verità c’è. Poco dopo la sua trasformazione Alessia si è lasciata con il marito, Paolo Calabresi. Altra star che si è comportata così è stata Michelle Hunziker che si è tagliata i capelli dopo millenni e poi ha comunicato la grande crisi con Tomaso Trussardi, anche se questa come si dice è un ‘altra storia.

Marcuzzi e il rapporto con l'età

Alessia Marcuzzi aveva parlato del suo rapporto con l'età in un'intervista recente, dicendosi non indifferente all'effetto del trascorrere del tempo: "Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile".

Un traguardo importante per Alessia Marcuzzi, 50 anni e non sentirli...