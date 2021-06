Alessia Ventura in vacanza a Scicli con la famiglia

Alessia Ventura conduttrice televisiva, attrice, modella e ballerina, da qualche giorno è in vacanza in Sicilia, nel Rgausano. Dopo avere postato sul suo profilo social la foto che la ritraeva con il passeggino con la sua Ginevra, al tramonti sulla spiaggia di Marina di Ragusa ieri è stata a volta di Scicli. Alessia infatti, ieri ha postato la foto della famiglia al completo in visita a Scicli. Ormai la conduttrice è siciliana di adozione in quanto il suo compagno è di origine Ragusane. Il compagno di Alessia Ventura è Gabriele Schembari, riservatissimo ex portiere della Serie C che attualmente lavora nel settore autonoleggio. Nel 2021 Alessia Ventura ha annunciato di attendere il suo primo figlio dal compagno Gabriele Schembari.



Alessia Ventura, lo scorso 27 Aprile è diventata mamma. La showgirl ha avuto dal suo compagno Gabriele Schembar, la figlia Ginevra.



Ecco Alessia Ventura in vacanza a Scicli con la sua famiglia, in posa felici che lei stessa ha postato sul suo profilo Instagram. Bentornata a Scicli