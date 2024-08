Ambra Angiolini canta a sorpresa in bancone del bar "T'Appartengo"

Milano - La cantante è entrata in un locale di Milano ed è subito stata riconosciuta dai clienti: con loro ha cantato e ballato T'Appartengo.

La canzone è stata lanciata nel 1994, ma si attesta come un tormentone anche 20 anni dopo ed è conosciuta anche dai giovanissimi che ancora non erano nati in quell'anno. Ambra Angiolini la ha intonata in un bar di Milano durante il Pride (cioè a fine giugno - perlomeno è questo che suggerisce Novella 2000, visto che la cantante indossa una maglia con la scritta "Love is Love") e il video che la riprende è diventato virale nei giorni scorsi.

Nella clip si vede la Angiolini dietro il bancone stupire i clienti con la sua presenza e la sua voce. Sono piuttosto increduli, e iniziano subito a cantare a squarciagola con lei quando urla «Tutti insieme!», cercando di imitare la coreografia originale di T'Appartengo.

Tra i commenti, c'è chi afferma di aver avuto la pelle d'oca per il grande momento. Manca pochissimo, intanto, al ritorno di Ambra Angiolini in radio: da lunedì 26 agosto sarà impegnata nel programma "W l'Italia" di RTL 102.5. I fan attendono con ansia di sentirla in questa nuova esperienza lavorativa.