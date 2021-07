Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, valigia esagerata per la Sicilia VIDEO

Milano - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere Walter, in partenza alla volta di Catania. Da qui la coppia andrà a zonzo per i luoghi d’origine che l’attrice messinese è impaziente di far conoscere al fidanzato. La villeggiatura si preannuncia lunga visto che, tra i bagagli, uno da solo pesa almeno 35 kg.