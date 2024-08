Arisa a Maratea con il fidanzato Walter Ricci

Maratea - Arisa si gode l'estate 2024 con il suo nuovo fidanzato, Walter Ricci. Dopo aver ufficializzato la love story, eccoli intenti a godersi il loro amore a Maratea, splendida località di mare, che si affaccia sul Tirreno, in provincia di Potenza, in Basilicata. Non si può negare che ci sia un gran feeling tra la cantante e il musicista jazz napoletano di sette anni più giovane di lei. Dopo la fine della relazione con l'autore e manager televisivo Andrea Di Carlo (la coppia avrebbe anche dovuto sposarsi), Arisa sembra aver ritrovato la serenità accanto alla sua nuova fiamma.

I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi, ma tanto erano già usciti allo scoperto da soli, con una serie di scatti bollenti sui social. E pensare che fino a poco tempo fa lei pubblicava post online per cercare un fidanzato (possibilmente anche un futuro marito), dimostrando di avere le idee ben chiare su quello che voleva in un uomo. Probabilmente Walter incarna alla perfezione quello che scriveva in tempi non sospetti la 41enne. Tra i due c'è una grande complicità e anche tanta passione, come possiamo notare anche sui social, dove l'interprete di Sincerità non lesina scatti hot, com'è sua abitudine ormai da qualche tempo. La cantante ha sempre cercato l'amore e la felicità, non lo ha mai nascosto. Forse ora che il suo cuore trabocca d'amore per Walter Ricci può dirsi veramente serena, almeno in questo capitolo della sua vita. Dopo la fine del rapporto nel 2021 con Andrea Di Carlo e il presunto flirt con Vito Coppola, eccola mentre si gode il suo nuovo amore senza filtri e senza freni. Com'è nel suo stile. Dimentichiamo il suo annuncio per cercare un marito: magari presto arriverà una proposta...