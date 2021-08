Baci Perugina presenta Dolce Vita, la limited Edition firmata Dolce&Gabbana

Arriva il nuovo Bacio Perugina firmato Dolce & Gabbana: limited edition al gusto limone

La nuova creazione di Baci Perugina nasce per celebrare l’eccellenza italiana. I Baci Dolce Vita saranno unici anche nei cartigli, con 35 frasi firmate da Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Per gli italian lovers, aariva il cioccolattino ‘Dolce vita’: cuore al gianduia, granella al limone, nocciola intera e cioccolato bianco con note di vaniglia

Arriva il nuovo Bacio Perugina, firmato ‘Dolce & Gabbana’, pensato per quanti in giro per il mondo amano lo stile italiano. Il Bacio Perugina è una limited edition che prende il nome di ‘Dolce vita’, un po’ per richiamare lo stile italiano, un po’ per ricordare la firma di chi ha contribuito a realizzarlo. E’ nato – fa sapere Nestlè – dalla maestria degli esperti cioccolatieri della Scuola del Cioccolato Perugina e dalla creatività di Dolce&Gabbana. «Oggi, il mondo del cioccolato è sempre più cultura – riporta la nota dell’azienda -, stile, innovazione, ricerca, gusto.

I Baci, fin dalla loro ideazione, hanno innovato e rivoluzionato. Questa Limited Edition vuole conquistare il cuore di milioni di italiani e degli italian lovers, ovvero tutti coloro che, in ogni parte del pianeta, amano l’Italia e il vivere all’italiana».

Curiosità Quanto al nuovo cioccolatino è un’«armonia di gusto e consistenze: il morbido cuore al gianduia, la fresca granella al gusto di limone e la croccante nocciola intera, il tutto avvolto da un sublime cioccolato bianco con note di vaniglia. Una delicata pralina che evoca la tradizione artigianale siciliana: in particolare nel gusto di limone, un agrume che è espressione delle atmosfere mediterranee, un elemento decorativo che figura spesso tra le ispirazioni della produzione creativa di Dolce&Gabbana». All’interno della confezione ci sono 35 frasi di Domenico Dolce e Stefano Gabbana che andranno a comporre i noti cartigli.