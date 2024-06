Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, lite furibonda al ristorante a Roma

Roma - Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, ex coniugi, sono stati fermati dai carabinieri dopo la lite in un ristorante di piazza Albania all'Aventino. «Si tiravano piatti e posate, è arrivata l'ambulanza». Quattro gli identificati, la figlia di Virzì sarebbe stata medicata sul posto per alcuni graffi.

È il bilancio di una serata da dimenticare.

Sono stati gli altri commensali a raccontare ai carabinieri di aver visto volare piatti, posate, sedie. Sullo sfondo urla e accuse. C'è chi, ai militari, ha parlato anche di spintoni. Non era la scena di un film ma il culmine di una terribile lite che ha visto protagonista una delle ex coppie d'oro del cinema italiano, il regista Paolo Virzì (60 anni) e l'attrice Micaela Ramazzotti (45), ormai ufficialmente separati di fatto e alle prese con le pratiche del divorzio. Il clima di tensione, l'altra sera, è esploso in un locale di Roma, in piazza Albania nell'elegante quartiere Aventino, un ristorante di cui i due erano clienti abituali e che lunedì sera, invece, li ha visti uno contro l'altro. La figlia maggiore di Virzì sarebbe stata anche medicata sul posto a causa di alcuni graffi riportati.

Erano circa le 21, quando è scoppiato il putiferio.

Ramazzotti si trovava seduta a un tavolino assieme a uno dei figli di 11 anni, avuto con Virzì, e al nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto (fisico palestrato e molto attivo sui social). A un certo punto è spuntato pure Virzì, che si sarebbe ritrovato a passeggiare lì davanti con l'altro figlio 14enne dell'attrice e la figlia maggiore che il regista ha avuto dal precedente matrimonio. Qualche battuta, le offese, e poi è stato il caos.

Sono volati insulti e accuse, fino a che gli altri commensali hanno cominciato ad allontanarsi, per evitare che qualche oggetto lanciato in aria li colpisse. Secondo i racconti, una ragazza si sarebbe anche sentita male. I titolari del locale hanno cercato di placare gli animi, ma i due sembravano inarrestabili, e allora alla fine qualcuno ha allertato i carabinieri. Sono arrivati sul posto i militari dell'Aventino e anche un'ambulanza. Intervento che - ormai erano già le 23 - ha permesso di riportare la calma nel locale. I carabinieri hanno identificato quattro persone e sono state acquisite le immagini delle telecamere. Un epilogo inaspettato, per la coppia che dopo una rottura nel 2018 era tornata insieme. La storia d'amore, cominciata nel 2008 proprio sul set di un film, «Tutta la vita davanti», e proseguita per 16 anni, è invece finita a inizio 2023, con le prime voci di crisi. Col tempo, a chiudere il capitolo, sono arrivate le prime foto di Ramazzotti col nuovo compagno. E ora, la delicata fase della separazione.