Can Yaman bacia Francesca Chillemi sul balcone, la scena rubata VIDEO

Palermo – Fan appostati con gli zoom pure di notte, sulle location dove si stanno girando le ultime scene della fiction “Viola come il mare”: dopo chissà quanta attesa, sono stati accontentati, riuscendo a rubare dal set questa scena in cui la coppia di attori protagonisti, Can Yaman e la messinese Francesca Chillemi, si scambia un bacio appassionato su una terrazza di Palazzo Artale Tumminello. Nell’ultimo video, l’uscita del divo dall’edificio, al termine delle riprese.