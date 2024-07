Celentano e Claudia Mori 60 anni matrimonio "la coppia più bella del mondo"

Adriano Celentano e Claudia Mori hanno festeggiato questo mese 60 anni di matrimonio e... sono ancora e sempre "la coppia più bella del mondo". Con una dedica social, postando una foto ricordo del giorno delle nozze, un cuore rosso e il numero 60, il Molleggiato, ha voluto ricordare l'importante anniversario e il bellissimo traguardo raggiunto con la compagna di una vita.

Ottantasei anni lui, ottanta lei, Adriano Celentano e Claudia Mori (vero cognome Moroni, ndr) si sposarono alle 3.30 del mattino del 14 luglio 1964, nella chiesa di San Francesco a Grosseto, riuscendo così, grazie all'ora insolita ad evitare fotografi e giornalisti. Si erano conosciuti qualche anno prima quando Adriano era già una star da milioni di dischi. La loro relazione era cominciata però sul set di un film in cui recitavano per la prima volta insieme, nel 1963 "Uno strano tipo". Fu amore a prima vista e divennero subito "la coppia più bella del mondo". Dal matrimonio sono nati tre figli: Rosita (1965), Giacomo (1966), e Rosalinda (1968). Celentano è inoltre zio biologico, oltre che di Gino Santercole, anche della ballerina, coreografa e insegnante di danza Alessandra Celentano (presenza fissa dal 2003 al talent show Amici di Maria De Filippi), figlia di suo fratello Alessandro.

Una coppia di ferro, che però ha conosciuto anche momenti bui. La loro love story infatti non è stata priva di ostacoli. La crisi più importante agli inizi degli anni ottanta, quando i due decidono di vivere per qualche anno separati. Tra le cause, ma veramente confermate l'ipotesi di una presunta relazione di Celentano con Ornella Muti, con la quale il Molleggiato aveva girato "Il bisbetico domato" e "Innamorato pazzo". Nel 1985 l'artista chiede alla moglie di entrare nel cast del suo film "Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì" e da quel momento i due tornano insieme, per non lasciarsi mai più. Claudia Mori ha poi rivelato, a distanza di anni, di non aver mai preso in considerazione il divorzio durante la crisi. Nel 2004 il cantautore è diventato nonno per la prima (e fino ad oggi unica) volta, con la nascita di Samuele Celentano, figlio di Giacomo e sua moglie Katia.

Il loro però non è stato solo un sodalizio sentimentale, che negli anni si è rafforzato, bensì anche artistico. Dal 1991 Claudia è infatti amministratore delegato della casa discografica di famiglia, la Clan Celentano srl. Insieme sono stati protagonisti di molte canzoni di successo, a partire dal "Cantagiro" del 1967 quando si presentarono con "Siamo la coppia più bella del mondo", prima in classifica per sei settimane e poi anche "Non succederà più", "Buonasera dottore", "Il principe", "Chiudi la porta". La Mori ha partecipato anche a numerosi film del marito.