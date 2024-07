La regina Elisabetta morta per un tumore, lo rivela Kate

Londra - Era già noto che al di la della causa ufficiale — «età avanzata» — diffusa dal palazzo, Elisabetta morì nel settembre del 2022 per un tumore. Lo conferma adesso un libro in uscita il 1 agosto nel Regno Unito, molto atteso: una biografia della principessa Catherine (Catherine, The Princess of Wales) scritta da Robert Jobson e da ieri anticipato a puntate sul Daily Mail.

Biografo dei Windsor — di Filippo, di Carlo al quale ha dedicato due libri, di William — e di Diana (con retroscena esclusivi rivelati dal capo della scorta), Jobson è specializzato in scoop reali: fu lui nel 2005 a scoprire che Carlo aveva chiesto a Camilla di sposarlo. Scrive ora che, nei mesi finali, Elisabetta era quasi cieca ma la sua consolazione fu il rapporto, che divenne ancora più stretto, con William. Le difficoltà con Carlo rimasero irrisolte, ma «le visite e le frequenti telefonate di William» furono un momento di gioia. Era stata Catherine, spiega Jobson, a convincere il marito a trasferire la famiglia più vicino a Windsor.