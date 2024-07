È una nuova sciclitana Elena Ugolini, candidata presidente Emilia Romagna

Scicli - Da diversi anni è una nuova sciclitana e a Scicli vive quando riesce a divincolarsi dagli impegni di lavoro. Elena Ugolini è la candidata del centrodestra alle elezioni in Emilia Romagna.

Rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna ed ex sottosegretaria all’Istruzione con il governo Monti, propone un progetto civico sostenuto da FdI, FI, Lega, Udc e Noi Moderati. E’ vicina da sempre al movimento Comunione e Liberazione.

Elena Ugolini, candidata civica alle prossime elezioni regionali del 17-18 novembre, sarà sostenuta dal centrodestra. Un endorsement che era nell’aria già da qualche mese, che è passato dall’apprezzamento di alcuni esponenti politici (come il senatore meloniano Marco Lisei e altri) e ora, dopo l’incontro di oggi, ha ottenuto anche l’ok a livello regionale delle forze politiche di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati).

Laureata in Filosofia, vicina a Comunione e Liberazione

Riminese di nascita, bolognese d’adozione, nata il 9 giugno 1959, sposata e con quattro figli, Ugolini si è laureata con lode in Filosofia all’Alma Mater nell’84. Ha ricoperto diversi incarichi presso l’Invalsi e ha fatto parte di numerose commissioni ministeriali (fra il 1998 e il 2001 è nominata dai ministri Berlinguer e Moratti fra i saggi nella Commissione scuola), oltre a essere vicedirettore dell’Osservatorio sulle politiche educative dell’Eurispes, vicepresidente della Fondazione per le pari opportunità Adecco e del polo formativo di Federlegno e responsabile del comitato scientifico del nuovo liceo quadriennale per la transizione ecologica e digitale ‘Tr.E.D’.

Cattolica praticante, è sempre stata vicina al movimento di Comunione e Liberazione.

Sottosegretaria all’Istruzione e rettrice al Malpighi

A Bologna il nome di Ugolini è noto soprattutto in quanto rettrice delle Scuole Malpighi (ricopre il ruolo di dirigente ormai dal 1993), realtà scolastica varia ed eterogenea composta da duemila studenti distribuiti in sette sedi, oltre che come ex sottosegretaria all’Istruzione durante il governo Monti, dal 2011 al 2013. Attenzione ai ragazzi e innovazione didattica, sempre al centro delle sue scelte, come dimostrato in tanti anni di dedizione alla cura della formazione e dell’insegnamento.

La formula del liceo in quattro anni

La formula del liceo in quattro anni, ad esempio, è uno dei cavalli di battaglia di Ugolini: “Finire gli studi liceali in quattro anni – aveva detto la rettrice del Tred al Carlino – permette ai nostri studenti di immergersi nel mondo, entrando nelle università italiane e straniere. Nel 2018 abbiamo intrapreso il primo ciclo del ‘Liceo 4-YearProgramme’ e, con grande coraggio, abbiamo ampliato la nostra offerta anche in campo scientifico”. Una sperimentazione nazionale che ha coinvolto 28 scuole in Italia, con l’obiettivo di far terminare ai giovani il percorso delle Superiori appena compiuti i 18 anni.