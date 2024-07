Lady Gaga attesa al Google Camp di Sciacca

Sciacca, Agrigento - Sarà il cantautore britannico Sam Smith ad accompagnare gli ospiti di Google Camp durante la cena di gala che si terrà questa sera, 29 luglio, presso il Verdura resort di Sciacca. Lady Gaga non è stata confermata, potrebbe comunque arrivare come ospite. L'intrattenimento musicale è affidato pertanto al trentaduenne londinese, che alla forza della sua musica abbina l'energia con la quale irrompe su temi sociali, moltiplicando a ogni uscita i suoi fan. Per il testo è tutto o quasi top secret. Di certo c'è che le misure di sicurezza saranno altissime. Ieri è arrivata a Palermo, con un volo diretto da Parigi, Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. Oggi, intorno alle 13, è arrivato colui che l'ha preceduta su quella poltrona, Mario Draghi. John Elkann invece è atterrato con il suo jet privato all’aeroporto di Trapani Birgi. C’è un via vai da sabato scorso , tra gli aeroporti di Palermo e Trapani, cosi come sono stati potenziati i controlli in mare, visto che molti sono già in Sicilia con i loro lussuosi yacht. La cena di gala sarà allestita intorno agli uliveti, in uno scenario mozzafiato con vista mare. Domani è prevista una cena in spiaggia, sempre all’interno del Golf Resort Verdura e ad esibirsi pare sarà Mark Ronson (foto in basso), cantante, dj-producer, compositore, arrangiatore e polistrumentista, anche lui britannico. Ha collaborato con star della musica pop-rock come Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, Lady Gaga, e Miley Cyrus. E assieme alla stessa Lady Gaga, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt ha vinto tutti i premi possibili (Oscar alla migliore canzone, Golden Globe e Grammy Award) con Shallow.

Attesissimo l’ex primo ministro inglese Tony Blair, che arriverà questo pomeriggio. Tra sabato e domenica sono già arrivate parecchie personalità, tra i tanti nomi spicca quello dell'americano Michael Spence, Premio Nobel per l'economia nel 2001 insieme a Stiglitz ed Akerlof per le loro analisi dei mercati con informazione asimmetrica. C’è già Refika Birgül, food-writer e conduttrice televisiva, e Yotam Ottolenghi, chef, ristoratore e scrittore di cibo britannico di origine israeliana. Ottolenghi, insieme a Sami Tamimi, è comproprietario di sette ristoranti a Londra e autore di numerosi libri di cucina bestseller.

È prevista la presenza di Es Devlin, ufficialmente Esmeralda Devlin, scenografa e costumista britannica, e di Ariane Gorin, amministratore delegato del gruppo Expedia. Pare sia arrivata ieri pomeriggio Jane Jie Sun, la donna d'affari cinese che ricopre il ruolo di amministratore delegato del gruppo Trip.com da novembre 2016. Al Google Campo anche Greg Peters, amministratore delegato di Netflix, Dana Strong, amministratrice delegata Sky, Mark Schneider, amministratore delegato della Nestlè, e Robert Gentz, amministratore delegato di Zalando. Tra gli ospiti già arrivati c’è anche Jay Y. Lee, presidente esecutivo di Samsung, e la donna d’affari più invidiata al mondo, la francese Delphine Arnault, direttrice e vicepresidente esecutiva di Louis Vuitton, nonché presidente e amministratore delegato di Dior. Numerose le donne presenti, da Cynthia Jane Kenyon, biologa molecolare e biogerontologa americana, a Katharine Hayhoe, astrofisica e climatologa canadese. Un gruppo di ospiti ha chiesto una gita in bicicletta, prevista tra mercoledì e venerdì. Il percorso sarà blindato, potrebbe essere quello che fece Jovanotti quando fu ospite in rappresentanza della Sony a Google Camp qualche anno fa. Il «ragazzo fortunato» andò a sorpresa a Burgio e Lucca Sicula, tra lo stupore degli stessi sindaci. Ci sarà anche una escursione in barca, che potrebbe passare per la Scala dei Turchi. Non mancherà una visita in una cantina vitivinicola, forse tra Sambuca di Sicilia e Menfi.