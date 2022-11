Che bella Suor Cristina da Comiso, non è più suora, ma cameriera in Spagna

Spagna - Suor Cristina, la suora comisana delle Orsoline della Sacra Famiglia che nel 2014 aveva vinto il talent show The Voice Of Italy, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare solo alla musica. Ora è Cristina Scuccia.

«Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine - afferma Cristina Scuccia -. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore». La suora con la voce più famosa d’Italia ha raccontato oggi, per la prima volta, in studio a Verissimo, programma in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che non intende abbandonare il suo cammino di fede e che è grata per tutto ciò che ha vissuto fino ad ora. Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso (Ragusa), ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall’audizione per il talent show The Voice of Italy presentando la cover di «No One» di Alicia Keys e ottenendo con il video dell’esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell’edizione del talent show di Rai 2 che l’ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue. Poi ha partecipato anche a “Ballando con le stelle”.

Nel 2019 invece aveva fatto professione dei voti perpetui nella diocesi di Milano, dove ha vissuto negli ultimi 10 anni in una piccola comunità religiosa insieme a suor Agata e suor Carmela. Dopo un’infanzia legata ai valori cristiani e alla vita parrocchiale, durante l’adolescenza la giovane si allontanò dalla fede dopo aver subito pesanti dolori in famiglia. Si dedicò quindi alla sua grande passione: il canto. Partecipando poi ai provini per un musical, organizzato dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, Cristina, spinta dalla madre, ebbe un ruolo da protagonista: una suora coraggiosa, rientrando nella vita comunitaria e avvicinandosi di nuovo a Dio. Dopo il noviziato in Brasile capì che il canto era un dono per avvicinarsi alle persone. IL VIDEO: