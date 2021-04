Come riconoscere una borsa Louis Vuitton originale? In arrivo una novità

Le Borse Louis Vuitton sono un sogno che accomuna molte donne, amanti dello stile e delle marche prestigiose, che scalpitano per avere una Louis Vuitton più o meno da quando hanno imparato a camminare :D. Speedy, Alma, Palermo, Tivoli o Neverfull sono solo alcuni dei modelli di borse Louis Vuitton che ogni donna desidera possedere prima o poi, e per cui farebbe follie per non parlare dell'ultimo modello della Borsa aereo

A volte ci si imbatte in molti siti dove però si vendono borse Louis Vuitton Fake e quindi oggi, oltre a scoprire i trucchetti per capire come scovare a prima vista le borse contraffatte è in arrivo un’importante novità. Infatti, fino ad oggi, uno dei fattori principali per riconoscere un’originale da una contraffazione era l’interpretazione del data code.

Dal 2021 non sarà più così, infatti il marchio francese simbolo del lusso ha deciso di modificare e aggiornare la questione codici.

L’importante novità utile per riconoscere una borsa Louis Vuitton originale e non farsi fregare

Forse non tutti lo sanno, ma in tutte le borse prodotte dopo il 1982 è inserito un codice. La composizione del codice, poi, è cambiata molto con il passare degli anni. Infatti, all’inizio c’erano solamente numeri, in seguito, si sono aggiunte anche le lettere.

Il codice, da tutti, è sempre visto come simbolo di autenticità. Anche se non è sufficiente per stabilire con esattezza l’autenticità di un prodotto, specialmente nel caso delle borse Louis Vuitton tra le piùimitate al mondo.

Come distinguere un falso da un originale?

1) Il Logo

Partiamo dal particolare più elementare. Sicuramente, se siete appassionate, avrete sentito dire che il logo di Louis Vuitton nelle borse originali non è mai tagliato. Questo è vero, anche se nei modelli vintage e non a volte può accadere il contrario: in questo caso controllate che i loghi siano speculari come vi spiegheremo più in basso. La scritta interna e esterna della borsa deve essere chiara, sottile, nitida e, naturalmente, facilmente leggibile. Il trattino della “L” dovrebbe essere molto breve e la “O” molto rotonda e apparire più grande della “L”. Le due "T" di "Vuitton" si sfiorano quasi sempre e il carattere è sempre maiuscolo, tranne quando riporta made in France. Se l'ortografia è sbagliata in qualche modo, è meglio starne alla larga!

2) Specularità del monogram

Altro particolare da controllare che divide le borse Louis Vuitton originali dai fake è la specularità del monogram rispetto alle cuciture laterali. Stiamo parlando di borse costose e perfette: non esiste l’imperfezione. Essendo create con un unico pezzo di canvas, hanno la particolarità di essere speculari rispetto a un’immaginaria linea centrale ma non solo, anche sulla linea di monogram. Ecco qui sotto l’immagine originale del monogram Louis Vuitton.

3) Le cuciture

Una borsa originale Louis Vuitton è perfetta. Lo è anche nelle cuciture: per capire se quella che avete davanti è una borsa Louis Vuitton originale, controllate le cuciture dei manici. Ognuna dovrà avere lo stesso numero di punti cucitura per lato, e per ogni lato. Per esempio nella Louis Vuitton Speedy i punti cucitura che collegano i manici al canvas sono speculari anch'essi e il colore è di un caratteristico giallo ocra chiaro.

4 ) La pelle

La pelle di una Louis Vuitton originale nuova è mielata e di un bel colore beige chiaro, ma trattandosi di pelle delicatissima, con il tempo tenderà a scurirsi. Le borse originali Louis Vuitton vintage o usate hanno perciò sicuramente i manici che si scuriscono man mano che si arriva verso il centro, o comunque più scuri delle borse nuove. Se la borsa Louis Vuitton è usata ma ha i manici chiari è falsa. ATTENTI a chi vi dice che è originale!

5) Il codice di identificazione

Un ulteriore controllo per capire se una borsa Louis Vuitton è fake consiste nell’incrociare il codice con le borse prodotte nell’anno riportato, quindi ci domandiamo come si può capire l’anno di produzione? Ora ve lo insegniamo. Ogni codice delle borse originali Louis Vuitton riporta due lettere che indicano il paese di produzione e in alcuni casi il modello della borsa

Le novità

Per distinguere una borsa originale da una contraffatta è necessario valutare anche altri elementi come i materiali, le cuciture, la metalleria e i dettagli.

Nel 2021 il marchio ha così deciso di introdurre un’ulteriore novità. Il brand, infatti, ha deciso di sostituire i classici data code con un microchip nascosto all’interno della borsa. Quindi le borse prodotte a partire dal 2021 in poi non avranno più il codice alfanumerico ma un microchip quasi invisibile.

Gli esperti e gli appassionati del brand non sono ancora riusciti a capire la motivazione di questo importante cambiamento. Infatti, si tratta di un fatto che avrà implicazioni sia sulla vendita di oggetti contraffatti che sulla vendita dell’usato. Molto probabilmente con questa mossa il marchio francese ha cercato di contrastare la vendita di prodotti fake. Infatti, negli ultimi anni i falsificatori sono arrivati a imitare molto bene, oltre ai dettagli delle borse, anche i data code.

Sarebbe ingenuo non tenere conto del fatto che la criminalità che si nasconde dietro al mercato del falso arriverà a riprodurre anche i microchip.

Tuttavia, è innegabile che le ripercussioni di questa scelta si noteranno anche nella vendita del second hand. Infatti, la mancata possibilità di visionare il codice renderà più difficile l’autenticazione di originali. Questo invoglierà maggiormente all’acquisto in boutique piuttosto che da privati. Oltretutto introducendo questo microchip non si potrà più capire l’anno di produzione di un determinato pezzo.

Con il passare del tempo si capirà quali saranno le conseguenze reali di questo cambio di rotta del marchio francese. Ecco svelata l’importante novità utile per riconoscere una borsa Louis Vuitton originale e non farsi fregare.