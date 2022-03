Francesca Ferragni si sposa, arriva la proposta nel giorno del compleanno

Francesca Ferragni, presto mamma e moglie: arriva a sorpresa la proposta di matrimonio dal compagno Riccardo nel giorno del suo compleanno!

Francesca Ferragni si sposa! La sorella di Chiara e Valentina Ferragni ha detto di sì alla proposta di matrimonio del compagno Riccardo Nicoletti, da cui sta aspettando il primo bambino. Oltre alla notizia della gravidanza, un altro bellissimo annuncio ha visto protagonista Francesca Ferragni, che nelle scorse ore ha condiviso le foto della festa.

Periodo magico per Francesca Ferragni che a 33 anni, ha infatti ha annunciato di essere incinta

Francesca Ferragni ha festeggiato un compleanno davvero speciale. Per i suoi 33 anni, il compagno Riccardo Nicoletti ha deciso d'inginocchiarsi per farle la proposta di matrimonio. Dopo 13 anni di fidanzamento, i due diventeranno quindi marito e moglie.

La sorella della più nota influencer Chiara Ferragni, sta vivendo un periodo magico della sua vita: non molto tempo fa ha, infatti, annunciato di essere incinta di un maschietto.



Festa di compleanno con sorpresa, arriva la proposta di matrimonio

Per il compleanno di Francesca tutta la famiglia Ferragni ha deciso di trascorrere la giornata sul lago di Garda. Accanto alla 33enne, per assistere alla proposta, anche le sorelle, Fedez e alcuni amici della coppia. I due stanno insieme dal 2009: tredici anni d'amore che verranno presto suggellati dalle nozze.

Mia sorella si è scambiata la promessa di matrimonio, congratulazioni!”, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, dove ha pubblicato un selfie in cui indica l’anello, una foto del bacio degli sposi, dello svelamento dell’anello e del gioiello indossato (e sullo sfondo gli occhi lucidi della sorella). Stessa cosa ha fatto anche Valentina Ferragni, in uno scatto mentre le tiene il pancino.

“Quanti pianti, troppo belli”, il messaggio di Valentina Ferragni sotto al post pubblicato da Francesca Ferragni e dal fidanzato Riccardo Nicoletti, mentre Chiara Ferragni ha sottolineato “che momento indimenticabile”. “Finalmente è successo“, il messaggio di Luca Vezil nelle Stories, compagno di Valentina Ferragni e cognato dei futuri sposi. Ancora nessun messaggio pubblico, invece, da parte di Fedez, che ha messo però like alle foto!