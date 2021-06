Francesco Benigno l’interprete di “Mery per sempre” si è sposato FOTO

Francesco Benigno, l'interprete di "Mary per Sempre" si è sposato FOTO.

Francesco Benigno si è sposato Giovedì 24 giugno, l’attore 53enne ha detto sì nella sua Palermo a Valentina Magazzù.

Francesco Benigno l’attore divenuto famoso nel film Mery per Sempre ha impalmato Valentina Magazzù sua compagna al suo fianco da sette anni. L’interprete di “Mery per sempre” ha due figli nati da due precedenti relazioni, grazie all’incontro con la moglie, si è avvicinato alla fede. L’annuncio delle nozze in tv quattro mesi fa

Benigno ha condiviso sui social alcuni scatti e video del suo giorno più bello. Il ricevimento nuziale si è svolto alla Tonnara Florio. Benigno oltre ad aver condiviso foto del fatidico Sì, ha realizzato anche una diretta dalla sala del ricevimento nuziale, la Tonnara Florio all’Arenella, per rendere partecipi tutti i suoi fan in questo giorno così speciale per lui. Francesco Benigno ha documentato la sua cerimonia sui social con foto e video.



L’annuncio delle nozze con la sua Valentina a “Oggi è un altro giorno”

L’attore palermitano nato il 4 Ottobre del 1967 che ha alle spalle oltre 30 anni di carriera, aveva annunciato il matrimonio quattro mesi fa durante un’ospitata a “Oggi è un altro giorno” finalizzata a promuovere il suo libro dal titolo “L’inferno è dietro l’angolo”. Benigno ha due figli, Giuseppe e Manuel, nati da due precedenti relazioni. Giuseppe lo ha reso nonno di due splendidi nipoti: Elodie e Francesco Jr.

“Valentina mi ha fatto sentire il vero senso della vita” . “Con le mamme dei miei figli non mi sono mai sposato ma adesso credo che sia arrivato il momento – aveva spiegato a Serena Bortone – Valentina mi ha fatto sentire il vero senso della vita. Io sono un romanticone. Quando mi sono separato e provavo a corteggiare qualche donna, mi prendevano per scemo. Sono stato sei mesi dietro Valentina a cercare di strapparle un bacetto. Dopo una grande amicizia è nato l’amore”.



L’incontro con Valentina ad un casting: “Le sono stato dietro per otto mesi”

Francesco Benigno aveva raccontato nei dettagli a “Storie Italiane” l’incontro con la donna che gli ha cambiato la vita: “Nella vita succedono cose strane. Quando meno te lo aspetti e non credi di riuscire più a trovare la persona giusta….Io ho incontrato lei, casualmente, a dei casting per un mio film che girerò a breve. E’ arrivata, era tenerissima. Io ero preso dal lavoro, l’ho invitata per ringraziare tutte le persone che erano venute ai miei casting. Sono stato otto mesi dietro a questa donna, non mi ha dato neanche un bacio… Lei mi ha conosciuto che ancora avevo delle scorie addosso”.

“E’ stato un raggio di sole – gli aveva fatto eco Valentina – Per me non era un bel periodo. Il nostro amore, come tutti gli amori, ha degli alti e bassi ma l’importante è superare ogni gradino perché quando c’è l’amore si supera davvero tutto”.

Valentina lo ha avvicinato alla fede

Grazie alla compagna, Benigno si è avvicinato alla fede. “Non entravo in una chiesa da 30 anni – aveva confessato l’attore – Sono sempre stato cattolico ma non ero praticante. Adesso non si scappa, tutte le domeniche a Messa. La vicinanza di nostro Signore mi manca molto. Avevo bisogno di lui. Ho incontrato Valentina e secondo me non è stato casuale. Me l’ha mandata proprio il Signore. Ogni volta che vado a Messa e prendo il corpo di Cristo è come se io sentissi i brividi, delle emozioni forti. Quando esco dalla chiesa, mi sento un’altra persona”.

L’incubo del Covid

Nei mesi scorsi, sia Francesco Benigno che Valentina Magazzù hanno contratto il Covid. Ad avere la peggio è stata Valentina. “La mia compagna è stata molto male, ne ha viste di tutti i colori – ha raccontato l’interprete di “Mery per sempre” in un video social – La mia compagna non ha seguito il mio stesso protocollo perché è stata guidata dal suo medico di famiglia e ha avuto veramente dei momenti difficili. Ancora oggi si porta dietro il ‘long Covid’. Lei ha avuto bisogno di ricoveri. Niente terapia intensiva ma è stata malissimo. La febbre l’ha tormentata per più di un mese, ha avuto dolori lancinanti”.