Zorzi e compagno, da Milano allo sperduto entroterra siciliano VIDEO

Catania – Erano partite male le vacanze sull’Isola di Tommaso Zorzi: “Siete delle grandissime m…!” dice rivolto a EasyJet, appena atterrato a Fontanarossa, per un sovrapprezzo da 240 euro per il peso del bagaglio, su un biglietto da Milano costato 60. Poi il gran caldo. Per fortuna ieri ha trovato pace, rinfrescandosi e visitando col fidanzato Tommaso Stanzani un isolato paesino dell’entroterra etneo.

Speriamo si sia spalmato bene di crema protettiva, visto che appare ancora bianchiccio, e che stacchi davvero per un po’ dai social come promette: a forza di fare filmati, si corre solo il rischio di rimediare prima o poi qualche figura, come accaduto a due colleghe influencer alcuni giorni fa.