Gli accessori da indossare a Capodanno 2021

Per delle feste brillanti non possono mancare gli accessori altrettanto scintillanti. Dopo i nostri consigli sui look dorati da indossare a Natale e in generale durante le feste natalizie, eccoci tornati con dei suggerimenti sugli accessori. Come completare i vostri outfit per la notte di San Silvestro? Andiamo a scoprirlo insieme tra preziose borse a tracolla, mules doratissime e gioielli raffinati.

Le borse mini





Mini borsa Dionysus, Gucci



Questa Dionysus in formato mini diventerà l'accessorio che farà brillare qualsiasi vostro look. Immaginata in pelle metalizzata oro, la super mini Dionysus di Gucci è completata da un anello portachiavi per attaccare un altro accessorio. Presenta una tracolla in catena, comoda e pratica. Adorabile.





Borsa a tracolla Falabella, Stella McCartney



Tra le immancabili dorate, vi proponiamo l'iconica borsa Falabella di Stella McCartney nella versione con imbottitura chevron. Realizzata in pelle vegana, come da tradizione, la mini borsa è bordata dalla classica catena argentata, che viene ripresa nella tracolla. Presenta un unico scomparto all'interno e ha chiusura magnetica. La trovate su Farfetch.

Le scarpe preziose





Sandali Drapy in pelle metallizzata, Balenciaga



Cosa ne pensate di queste mules Drapy di Balenciaga? Si tratta di un nuovo arrivo della maison francese: sono realizzati in nappa dorato, con un tacco svasato che si allarga versa la fine e alto 8 cm. Riconoscibilissimo il cinturino annodato sulla tomaia che dona alla scarpa un effetto drappeggiato.



Sandali di pelle metallizzata, Gianvito Rossi



Per la versione scarpa bassa, Gianvito Rossi propone un'alternativa altrettanto glamour: i sandali di nappa metalizzata con doppi cinturini caratterizzati da un orlo ondulato. Una comodità che vi farà fare un figurone. Li potete acquistare su Mytheresa.

I gioielli essenziali





Earcuff Galaxy, Lil Milan



Per completare i vostri look per la notte di San Silvestro puntate su gioielli semplici ed essenziali. Come gli earcuff Galaxy di Lil Milan: due piccoli cerchi da infilare all'orecchio senza bisogno di fori. La coppia si compone di un anellino liscio in oro 9 carati e di uno con tre piccoli zirconi.



Anello Lessismore small, Atelier VM



Si chiama proprio "l'essenziale" la linea di Atelier VM a cui appartiene l'anello Lessismore: una catenina sottilissima come una collana che prende la forma del dito. La catenina è realizzata in oro 18 carati. Lo potete combinare con anelli più importanti oppure con altri anellini Lessismore.



Collana Giotto, Gala Rotelli



Per concludere i consigli preziosi per i vostri festeggiamenti di Capodanno, vi proponiamo la collana Giotto di Gala Rotelli: ispirata alla Cappella degli Scrovegni di Giotto, si tratta di una scintillante catenina decorata con cinque piccole stelle a otto punte, che simboleggiano Venere, simbolo di rinascita. Un ottimo talismano da indossare per accogliere il nuovo anno.