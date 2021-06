Crochet: l’uncinetto è la tendenza moda per l’estate 2021 che non ci aspettavamo.

Crochet protagonista della moda per l’Estate 2021: in tinta unita o multicolor, su un un total look o su un solo accessorio, firmato o fatto a mano. Per questa stagione la parola d’ordine è: uncinetto.

Se c’è una cosa che la moda ci insegna ogni giorno, è senza dubbio che “mai-dire-mai”. Ricordate quando le nostre nonne realizzavano qualsiasi creazione all'uncinetto? Ammettiamolo, non eravamo sempre felici di indossare quei cappellini che sembravano centrini da tavolo. Incredibilmente, il crochet, nella sua versione contemporanea e super cool, ha ottenuto la sua rivincita diventando uno dei principali fashion trend di questa stagione primavera/estate 2021.

Dimenticatevi però i centrini da salotto: l’uncinetto è tornato in versione fresca e sbarazzina, conquistando anche le celebrità. Tra tutte le tendenze estate 2021, impossibile non notare l’uncinetto. Protagonista delle sfilate, dei look delle It Girl e delle star, la classica maglia lavorata declinata su top, abiti, borse e cappelli da pescatore spopola, sia in spiaggia che in città. Da Katie Holmes a Elisa Maino alla nostra Chiara Ferragni, nemmeno le star resistono alla mania dell’estate.

Il trend dell'estate 2021 che non ci aspettavamo è l'uncinetto, che con il suo fascino vintage è entrato di diritto tra le tendenze della Primavera/Estate 2021: da Gigi Hadid a Belen Rodriguez, tutte le star hanno sfoggiato sui social almeno un capo crochet. Infatti la tendenza crochet non si limita solo ai cardigan "sferruzzati" dalle nonne: quest'estate indosseremo top, minidress e perfino costumi da bagno all'uncinetto. Per non parlare degli accessori: borse, cappelli dall'aria vintage perfetti per la spiaggia. Se avete paura dell'effetto "centrino da salotto", ricredetevi. Il crochet è tornato in una versione fresca, colorata e sbarazzina e si adatta a tutti gli stili: aggiunge un tocco hippie e anni Settanta ai look più casual ma diventa anche "romantico" per la sera, grazie ai colori pastello.



La tendenza crochet è sostenibile e handmade

Ma il crochet può essere anche handmade. Una passione spesso tramandata dalle nonne ma oggi attuale più che mai. In effetti, realizzare un capo per se stessi non lo rende solo unico nel suo genere ma anche molto sostenibile. Sferruzzare poi è rilassante e diciamolo, una volta terminato, regala anche grande soddisfazione! Il bello di questo trend dell'estate 2021 è che è molto facile da ricreare a casa: complice il lockdown infatti il lavoro a maglia ha avuto un boom. Molte persone hanno iniziato a lavorare ai ferri per passare il tempo e per provare un'attività manuale estremamente rilassante. Altro che attività da vecchi: la "knit-mania" ha contagiato anche gli adolescenti. Dal mondo social, soprattutto, arrivano un sacco di spunti e suggerimenti. Su YouTube spopolano video DIY che ci insegnano passo dopo passo come fare a mano un capo crochet. Instagram, invece, è la vetrina per chi propone le proprie creazioni di abbigliamento e accessori fatte a mano. Come la Crochetaria, account made in Brasile che realizza beachwear ma declina il crochet anche su infradito, borse e cappellini.

Oltre alla soddisfazione di avere un capo realizzato con le nostre mani, l'uncinetto è anche un modo per avere vestiti "sostenibili" ed economici, in alternativa alla fast-fashion.



I top crochet di tendenza per l'estate 2021

L'aria vintage rende irresistibili maglie e top realizzati in stile uncinetto: anche la modella Gigi Hadid è stata fotografata mentre indossava un top giallo con dettagli rosa firmato Mango. Questa lavorazione si presta a maglie dall'aria retrò, con i bottoncini e il colletto, come quelle firmate H&M. Per un look più sbarazzino il modello ideale è il crop top o la bralette. Elisa Maino ha scelto un top con spalline di Zara bianco, il colore dell'estate, fresco e luminoso. Chiara Ferragni invece punta tutto sul colore, sfoggiando un completino arancione di Matimì effetto "centrino": crop top e minigonna coordinati.

Moda estate 2021: borse, cappelli e scarpe crochet

Via libera ad accessori retrò che sembrano fatti ai ferri. iI più popolare e facile da abbinare è sicuramente la borsa: dalle shopper colorata di Missoni alla minibag gialla di Bottega Veneta c'è il modello giusto per qualunque stile. L'idea in più? Il cappello da pescatore, accessorio cult dell'estate 2021, ma lavorato all'uncinetto, come quello fendi sfoggiato da Giulia De Lellis. Esistono addirittura le scarpe crochet, dai sandali alle sneakers, come quelle colorate firmate Valentino Garavani. La crochet mania ha invaso tutto il guardaroba: è ora di prendere in mano i ferri e sfoggiare qualche creazione originale!

Da non perdere, invece, l’account La Milanesa, fashion brand che nasce nella botteghe artigiane del quartiere Cinque Vie di Milano. La loro “Milanesa bag” versione crochet è stata vista anche al braccio di Cristina Parodi, sempre al passo con le ultime tendenze moda.