Invitati a un compleanno si ritrovano a un matrimonio a sopresa

Perugia - «Beh, allora, quando vi sposate?». Un urlo solitario mentre cento ospiti ancora cantavano Tanti auguri per quello che doveva essere un doppio compleanno. Ma all'improvviso la luce si abbassa, parte la musica e nella sala compare un altare. Il festeggiato tira via il fazzoletto da taschino e una bottoniera di fiori appare sul suo completo grigio scuro. La festeggiata fino a un secondo prima con un vestito a fantasia viola entra in sala con un romantico abito rosa da cerimonia. E l'assessore prima confuso tra gli invitati chiede: «Michela, vuoi tu prendere Daniele come tuo sposo?».

Così, sabato, una festa di compleanno si è trasformata a sorpresa in un matrimonio. Tra chi sorrideva, chi si è fatto scappare qualche lacrimone e chi ci ha messo un po' a capire che scherzo avessero appena fatto i neo sposi. È successo in un noto locale del borgo di Corciano, dove Michela Biancalana e Daniele Barbarossa hanno sorpreso gli invitati chiamati a festeggiare i loro 110 anni, 50 lei e 60 lui. Ma appunto al momento della torta è scattata un'emozione ancora più grande, con i loro figli a portare le fedi e una famiglia allargata e felice a coronare così un rapporto stretto da anni ma ancora non davanti a un altare. In realtà, il matrimonio vero e proprio si era celebrato in forma intima nel pomeriggio nella casa comunale di Corciano, con l'amico assessore Francesco Mangano che poi ha replicato per tutti la cerimonia: «Gli articoli del codice civile li diamo per letti, tanto siamo tutti avvocati».

Grandi applausi con tanti colleghi avvocati di Biancalana a festeggiare, compreso mezzo consiglio dell'Ordine. E tutti gli altri, ieri, a festeggiare sui social questa speciale unione a sorpresa.